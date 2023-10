Die Vereinigten Staaten haben dem Pentagon zufolge am Donnerstag (Ortszeit) eine bewaffnete türkische Drohne in Syrien abgeschossen. Wie der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Pat Ryder, sagte, sind türkische Drohnen am Donnerstagmorgen in Hasakah, Syrien, etwa ein Kilometer von den US-Truppen entfernt, bei Luftangriffen gesehen worden.

Einige Stunden später habe sich eine türkische Drohne bis auf weniger als einen halben Kilometer dortigen US-Truppen genähert. Sie sei als Bedrohung eingestuft und von F-16-Flugzeugen abgeschossen worden. «Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Türkei die US-Streitkräfte absichtlich ins Visier genommen hat», sagte Ryder vor Reportern. Ein Mitarbeiter des türkischen Verteidigungsministeriums sagte, die abgeschossene Drohne gehöre nicht zu den türkischen Streitkräften.