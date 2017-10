Irland und Grossbritannien bereiten sich auf äusserst stürmisches Wetter vor.

Grund ist der Hurrikan «Ophelia», der sich auf die Britischen Inseln zubewegt.

«Ophelia» wird als Sturm der Stufe 3 am Montag die irische Küste erreichen.

Meteorologen erwarten Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 130 km/h.

In mehreren Grafschaften im Westen Irlands gilt am Montag und in der Nacht zu Dienstag die höchste Wetterwarnstufe. Schulen sollen zu Wochenbeginn geschlossen bleiben. Die Flughäfen in Dublin und Shannon riefen Passagiere auf, den Status ihres Flugs zu überprüfen, bevor sie sich auf den Weg zum Airport machen. Teile des irischen Militärs wurden in Bereitschaft versetzt.

Zusatzinhalt überspringen Seltenes Phänomen «Ophelia», bis Sonntag noch ein Hurrikan, hat sich in den Tropen entwickelt. Er zieht aussergewöhnlicherweise in Richtung Europa und hat sich über dem östlichen Atlantik zum aussertropischen Tief abgeschwächt. «Ophelia» hat grosse Regenmengen im Gepäck. Vor Irlands Küste herrscht Windstärke 11 auf der 12-stelligen Skala.

«Die Wetterdienste in Irland warnen vor zerstörerischen Winden», erklärt Daniela Schmuki von SRF Meteo. «Am Morgen vor allem im Süden und Südwesten der Insel; am Nachmittag dann auch im Osten.» Es herrsche Verletzungsgefahr durch herumfliegende Gegenstände. Zudem drohten Verkehrsbehinderungen, Überschwemmungen und Stromausfälle.

Beim «Great Storm» starben 18 Menschen

Zug- und Fährverbindungen könnten unterbrochen werden, hiess es in einer Wetterwarnung für Nordirland. Betroffen ist vor allem Irland. «‹Ophelia› wird in Richtung Schottland weiterziehen, und am Dienstag ist der Sturm dann bereits über der Nordsee», so Schmuki weiter.

«Ophelia» weckt bei vielen Bewohnern der Inseln Erinnerungen an den «Great Storm» (grossen Sturm), der am 16. Oktober 1987 über Grossbritannien fegte. Damals kamen 18 Menschen ums Leben.