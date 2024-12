Am 25. Dezember trat an einem Untersee-Stromkabel zwischen Estland und Finnland eine Störung auf. Die Verbindung «EstLink 2» wurde daraufhin vom Netz genommen. Einen Tag später setzten finnische Ermittler mithilfe eines Sonderkommandos den Öltanker «Eagle S» fest. Das Schiff ist unter Flagge der Cook-Inseln unterwegs. Und laut der «Financial Times» wird der Frachter mit der russischen Schattenflotte in Verbindung gebracht. Der Schaden am Kabel könnte nach Angaben der finnischen Ermittler vom Anker verursacht worden sein. Die Reparatur werde mehrere Monate dauern. Die Stromversorgung in Finnland laufe dennoch stabil – die Lage könne sich aber verschlechtern, wenn etwa weniger Wind gehe.

Im November waren innerhalb kurzer Zeit Schäden an zwei Glasfaserkabeln in der Ostsee aufgetreten. Dabei handelte es sich um ein Kabel, das zwischen Schweden und Litauen verläuft sowie eins zwischen Finnland und Deutschland. Die Ursache dafür ist noch unklar – doch die schwedischen Behörden ermitteln wegen möglicher Sabotage. Der Fokus der Ermittler liegt auf einem chinesischen Schiff mit dem Namen «Yi Peng 3», das zum fraglichen Zeitpunkt die betroffenen Stellen der Kabel passiert haben soll. Zuvor war im vergangenen Jahr eine Gas-Pipeline zwischen Finnland und Estland schwer beschädigt worden.

Als Folge der Ereignisse in der Ostsee haben nun Estland sowie die Nato angekündigt, ihre Militärpatrouillen im fraglichen Gebiet verstärken zu wollen. (sda)