Der ehemalige US-Footballstar und Ex-Schauspieler O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Er erlag einem Krebsleiden. Dies meldet seine Familie auf der Plattform X.

Für Aufsehen sorgte er durch einen Gerichtsprozess in den 1990er-Jahren wegen des Mordes an seiner Frau. Er wurde dabei freigesprochen.

Simpson gehörte in den 70er-Jahren bei den Buffalo Bills und den San Francisco 49ers zu den besten Runningbacks der NFL, wurde 1973 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Der Weltöffentlichkeit bekannt wurde er allerdings 15 Jahre nach dem Ende seiner Karriere. Seine Flucht in einem weissen Ford Bronco vor 20 Polizei-Autos in Beverly Hills wurde live im Fernsehen übertragen, er wurde verdächtigt, seine Ex-Frau und ihren Begleiter ermordet zu haben.

In einem spektakulären Indizienprozess wurde Simpson freigesprochen, landete aber später wegen eines Raubüberfalls in Las Vegas dennoch vor Gericht. 2017 kam er in Freiheit – für die letzten sieben Jahre seines bewegten Lebens.