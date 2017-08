Die Terrorgruppe Al-Shabaab («die Jugend») gründete sich zwischen 2004 und 2006 aus zwei älteren islamistischen Organisationen in Somalia. Al-Shabaab kontrolliert Teile Südsomalias und setzt dort die Scharia in strenger Form durch. Schätzungen zufolge gehören der Organisation 7000 bis 9000 Kämpfer an. Die Islamisten verüben immer wieder Terroranschläge in Somalias Hauptstadt Mogadischu sowie im Nachbarland Kenia. Al-Shabaab gilt als regionaler Ableger von Al-Kaida.