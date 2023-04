Gebäudeeinsturz in Marseille: Acht Menschen vermisst

Im Zentrum der französischen Hafenstadt Marseille ist in der Nacht zum Sonntag ein Gebäude eingestürzt.

Fünf Menschen aus benachbarten Gebäuden wurden verletzt.

Acht Menschen werden noch immer vermisst.

Stunden nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt der südfranzösischen Hafenstadt Marseille fehlt von acht Menschen noch immer jede Spur. «In dem Gebäude lebten acht Personen und es sind diese acht Personen, von denen wir zurzeit keine Nachricht haben», sagte Marseilles Staatsanwältin Dominique Laurens am Sonntagabend.

Die Menschen hätten nicht auf Anrufe reagiert. Verwandte hätten sich besorgt an die Behörden gewandt. Bei dem Einsturz wurden fünf Menschen aus benachbarten Gebäuden verletzt. Etwa 30 Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert.

Seit kurz vor 1.00 Uhr nachts ist die Feuerwehr vor Ort. Unter den Trümmern brannte es, was Rettungsarbeiten erschwerte. Marseilles Bürgermeister Benoît Payan sagte dem Sender BFMTV, man habe noch Hoffnung, Menschen lebend zu bergen, doch sie sei gering.

Verschüttete dürften ältere Menschen sein

Bei den vermutlich Verschütteten handelt es sich der Staatsanwältin zufolge überwiegend um ältere Menschen und ein Pärchen um die 30. Kinder seien wohl nicht in dem Gebäude gewesen. Auch aus einem benachbarten Haus könnte ein Mann unter den Trümmern sein. Seine Ex-Freundin gab an, ihn nach dem Unglück nicht erreicht zu haben.

Kurz nach Mitternacht war am Sonntag ein Haus in der Rue Tivoli im fünften Marseiller Arrondissement eingestürzt. Dabei stürzten auch Teile der benachbarten Häuser ein. Einige Stunden später stürzte das danebenstehende Haus vollständig ein.

Grund für den Einsturz war wohl eine Explosion. «Zurzeit ist es unmöglich, die Gründe dieser Explosion zu nennen, weil der Gutachter (...) den Ort wegen der offensichtlichen Risiken noch nicht betreten konnte», sagte Staatsanwältin Laurens. Die Situation sei noch nicht stabilisiert. Nach dem Einsturz brach unter den Trümmern Feuer aus. Weil unter dem Geröll Menschen vermutet werden, kann die Feuerwehr die Flammen nicht wie gewohnt mit Schaum und Wasser löschen.

Temperaturen zu hoch für Spürhunde

Wegen der hohen Temperaturen und des Brandgeruchs können die Spürhunde zudem nicht gut nach den Verschütteten suchen. Die Situation sei noch nicht stabilisiert. Das Haus und die benachbarten Gebäude seien nicht als heruntergekommen oder einsturzgefährdet bekannt gewesen.

Der Vorfall in der Osternacht und das Bangen um möglicherweise Verschüttete lösten in Frankreich Entsetzen aus. Im Sender BFMTV waren schockierte Anwohner zu sehen, die von einem lauten Knall und Schreien sprachen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, er denke an alle Betroffenen und deren Angehörige. Auch Premierministerin Élisabeth Borne zeigte sich auf Twitter bestürzt.