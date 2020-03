Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt.

Weltweit wurden nach Angaben der Johns Hopkins University bis Freitagnachmittag knapp 137'000 Infektionsfälle gezählt.

Mehr als 5000 Menschen sind den Angaben nach an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Insgesamt haben sich rund 70'000 Personen wieder erholt.

Europa

Frankreich: Am Donnerstag hat Präsident Emmanuel Macron weitreichende Massnahmen angekündigt. «Ab Montag und bis auf Weiteres werden alle Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen», erklärte er.

Italien: Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind in Italien an nur einem Tag 250 Tote mehr gezählt worden. Mittlerweile seien 1266 Menschen gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf 17'660 von mehr als 15'000 am Vortag. Italien ist nach China das Land mit den meisten Covid-19-Toten.

Deutschland: In Deutschland liegt die Zahl der Infizierten bei über 3000, bisher wurden sechs Todesfälle registriert. In Berlin, Bayern und im Saarland werden alle Schulen geschlossen. Bayern untersagt zudem Angehörigen-Besuche in Alten- und Pflegeheimen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Ausserdem spricht die Bundesregierung milliardenschwere Kredite für Firmen, die wegen des Coronavirus mit Umsatzeinbussen kämpfen.

Österreich: Die Regierung schliesst für zunächst eine Woche viele Geschäfte und stellt zudem Gebiete in Tirol unter Quarantäne. Ausserdem sollen Lokale und Restaurants ab Montag nur noch bis 15 Uhr öffnen dürfen. Lebensmittelmärkte, Apotheken, Banken, Drogeriemärkte, Post und weitere essenzielle Geschäfte dürfen weiterhin öffnen.

Übriges Europa: In Spanien hat Ministerpräsident Pedro Sánchez den Alarmzustand ausgerufen, zuvor hatte dies auch das Nachbarland Portugal getan. Zudem wurde in Katalonien ein Gebiet zur Sperrzone erklärt. Kapp 70'000 Einwohner sind betroffen. Das Land ist mit gut 4000 bestätigten Fällen hinter Italien das vom Coronavirus am meisten betroffene Land in Europa. Tschechien erklärt wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand. Das Land schliesst seine Grenzen auch für alle Schweizer, die keinen festen Wohnsitz in dem EU-Mitgliedstaat haben. Tschechien zählt 117 bestätigte Infektionen. Die Slowakei schliesst seine Grenzen für Reisende auf Strassen und Schienen. Wer keinen Wohnsitz im Land oder keinen gültigen slowakischen Pass hat, darf nicht einreisen. Das Land weist bislang 30 Infektionen aus.

Asien

China: China hat nach Angaben seiner Gesundheitsbehörden den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie überschritten. Tatsächlich hat China in den vergangenen Tagen laut der offiziellen Statistik deutlich weniger Neuinfektionen und Todesfälle gemeldet.

Übriges Asien: In Japan sind knapp 640 Fälle bekannt. Nach offiziellen Angaben sind 16 Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Südkorea ist weiter gesunken. Nepal hat alle bereits erteilten Genehmigungen zur Besteigung des Mount Everest gestrichen.

Andere Regionen

USA: Präsident Donald Trump hat einen nationalen Notstand ausgerufen. Mit der Massnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus freigesetzt, sagte Trump bei einer Medienkonferenz. In den USA wurden bislang mehr als 1600 Covid-19-Fälle registriert. Mehr als 40 Personen starben an der Krankheit. Seit Mitte Januar kam es allerdings erst zu weniger als 14'000 Tests.

Australien: Im Kampf gegen das Coronavirus rät Canberra, ab Montag Veranstaltungen mit 500 oder mehr Menschen abzusagen, wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Die Beschränkungen gelten aber nicht für Schulen, Uni-Vorlesungen oder Verkehrsmittel und Flughäfen. Das Land bestätigt rund 30 Fälle.

Argentinien: Die Regierung lässt keine Reisenden aus den Risikogebieten ins Land. Flüge aus Europa, USA, Südkorea, Japan, China und Iran würden für 30 Tage gestoppt. Das Land hat derzeit rund 20 bestätigte Infektionen

Brasilien: Die Welt spekuliert derzeit über die Ansteckung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dies, nachdem sein Sprecher nach dessen Rückkehr von einem Treffen mit Donald Trump vom vergangenen Samstag am Coronavirus erkrankt ist.