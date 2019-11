Im US-Repräsentantenhaus hat die nächste Runde öffentlicher Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump begonnen.

Insgesamt sollen heute vier Zeugen aussagen: Zuerst wurden Alexander Vindman, Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates und Jennifer Williams, Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence befragt.

Nun folgen Kurt Volker, früherer US-Sonderbeauftragter für die Ukraine und Tim Morrison, der bis vor kurzem noch für den Nationalen Sicherheitsrat tätig war.

Der in der Ukraine geborene US-Bürger und dekorierte Irakkriegs-Veteran Alexander Vindman ist Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat. Jennifer Williams ist Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence. Sie sagte bereits am 7. November hinter verschlossenen Türen vor dem Kongress aus. Der Diplomat Kurt Volker war der Sondergesandte des US-Aussenministeriums für die Ukraine. Tim Morrison war der Russland-Beauftragte im Weissen Haus. Kurz vor seiner ersten Aussage in den Ermittlungen gegen Trump trat er als Berater im US-Sicherheitsrat zurück.

Nach den zwei ersten Zeugen werden nun Kurt Volker und Tim Morrison aussagen. Auch diese beiden Zeugen haben bereits hinter verschlossenen Türen eine Aussage gemacht.

Vindman belastete Trump schwer

Oberstleutnant Vindman hatte das umstrittene Telefonat am 25. Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mitgehört und bereits in einer nicht-öffentlichen Anhörung ausgesagt.

Demnach erklärte Vindman: «Ich war besorgt über den Anruf. Ich hielt es nicht für richtig, von einer ausländischen Regierung zu verlangen, gegen einen US-Bürger zu ermitteln.» Vindman wiederholte heute öffentlich, dass das Telefonat ihn beunruhigte. Er sagte: «Es stellt eine Untergrabung der US-Sicherheitspolitik dar».

Vindman sagte auch öffentlich aus, dass Präsident Trump sich während dem Telefonat nicht an das Protokoll hielt und eigene Themen ansprach. Vindman erklärte zudem, dass er nach dem Gespräch ohne zu zögern gewusst habe, dass er das Gespräch dem für Nationale Sicherheit zuständigen Rechtsberater im Weissen Haus melden müsse.

«Es war unangebracht, es war unangemessen vom Präsidenten, eine Untersuchung eines politischen Gegners einzufordern», sagte der Ohrenzeuge. Nach der Meldung des Telefonats wurde Vindman von mehreren Sitzungen ausgeschlossen.

Druck der Republikaner

Trump und andere republikanische Politiker hatten in den vergangenen Wochen versucht, die Glaubwürdigkeit von Zeugen zu untergraben. Trump bezeichnete die Impeachment-Anhörungen heute am Rande einer Kabinettssitzung im Weissen Haus dann auch als eine Peinlichkeit für die Nation.

Die Republikaner nutzen die Fragen-Runden zudem auch, um dem Präsidenten den Rücken zu stärken. So sagt Jim Jordan, ein Abgeordneter aus Ohio, dass die Fakten klar auf der Seite des Präsidenten sind. Seiner Meinung nach hat die Veröffentlichung des Transkripts und die Aussagen der beiden Präsidenten klar gezeigt, dass es keinen Grund gebe, Donald Trump des Amtes zu entheben.

Eine innenpolitische Angelegenheit

Auch die Zeugin Jennifer Williams hörte beim Telefongespräch zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mit und hatte bereits hinter verschlossenen Türen ausgesagt.

In ihrem Eröffnungs-Statement erklärte Williams heute nochmals, dass ihr das Telefonat unüblich vorkam, da es darin wohl auch um innenpolitische Angelegenheiten ging. In ihrer vorherigen nicht-öffentlichen Aussage hatte sie Trumps spezifische Forderungen in dem Telefonat unangemessen genannt.

Weitere Schlüsselfiguren folgen

Insgesamt sind in dieser Woche über drei Tage hinweg neun Zeugen zu öffentlichen Anhörungen vorgeladen. Ein besonders wichtiger Zeuge wird am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss erwartet: der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, eine Schlüsselfigur der Ukraine-Affäre.