In ganz Russland

In Russland hat die Polizei bei Demonstrationen für den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny über 1000 Personen festgenommen.

Das berichtet die Menschenrechtsorganisation ovdinfo.org.

Nawalnys Team hatte in mehr als 200 russischen Städten Proteste angekündigt.

Die Proteste fanden unter anderem in mehreren sibirischen Städten statt, wo die Menschen aufgrund der Zeitverschiebung schon Stunden früher auf die Strassen gingen als etwa in der Hauptstadt Moskau.

Videos aus Irkutsk zeigten eine grosse Menschenmenge, die «Freiheit für Alexej Nawalny» rief und den Rücktritt von Präsident Wladimir Putin forderte. In Nowosibirsk gingen einem lokalen Medienbericht zufolge rund 4000 Menschen auf die Strasse.

Auch Nawalnys Familie ist dabei

Die Behörden hatten davor gewarnt, an den Protesten teilzunehmen. In der russischen Hauptstadt waren im Zentrum Zehntausende Menschen auf den Beinen, um Nawalny zu unterstützen, wie unabhängige Beobachter sagten. Autos fuhren mit Hupkonzerten zur Unterstützung an den Demonstranten vorbei. Viele Demonstranten sagten, dass sie ihre Angst überwunden hätten und für Nawalny eintreten wollten. Die Polizei sprach von 6000 Teilnehmern.

Auch Nawalnys Frau Julia, sein Bruder Oleg und seine Mutter nahmen an den nicht erlaubten Aktionen in Moskau teil. Nawalnys enge Mitarbeiterinnen Ljubow Sobol und seine Sprecherin Kira Jarmysch wurden bereits Stunden vor den Protesten festgenommen. Jarmysch kam für zehn Tage in eine Arrestzelle, wie sie mitteilte. Der Grund der Festnahmen war zunächst nicht klar.

Nawalnys Team hatte in mehr als 200 russischen Städten spontan Proteste angekündigt, weil sich der Gesundheitszustand des 44-Jährigen im Straflager massiv verschlechtert haben soll. Der Oppositionelle, der im vergangenen Sommer nur knapp einen Giftanschlag überlebte, klagt bereits seit längerem über starke Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in Arm und Bein. Aus Protest gegen mangelnde medizinische Versorgung ist er vor rund drei Wochen in einen Hungerstreik getreten.

Das Menschenrechtsportal ovdinfo.org berichtet via Twitter über die Demonstrationen. Mittlerweile seien bereits 1004 Menschen festgenommen worden, heisst es in dem Tweet. Mit 351 Menschen seien bisher in St. Petersburg am meisten Menschen festgenommen worden.

Anfang des Jahres waren bei ähnlichen Protesten russlandweit Tausende Nawalny-Unterstützer festgenommen worden. Das harte Vorgehen der russischen Behörden war damals international teils heftig kritisiert worden.