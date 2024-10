Beim Sturm «Helene» im Südosten der USA sind nach einer Zählung des US-Senders CNN mindestens 180 Menschen ums Leben gekommen.

US-Präsident Joe Biden schickt bis zu 1000 Soldaten ins Katastrophengebiet.

Der Sturm war am Donnerstag als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie im Nordwesten Floridas auf Land getroffen.

Sturm «Helene» hinterliess in sechs Bundesstaaten immense Verwüstungen. Am Mittwochmittag (Ortszeit) waren noch mehr als eine Million Haushalte weiter ohne Strom, davon allein fast eine halbe Million im Bundesstaat South Carolina, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging.

Die US-Soldaten sollen im Katastrophengebiet bei der Lieferung von Lebensmitteln, Wasser und anderen wichtigen Gütern in der betroffenen Region helfen, teilte das Weisse Haus mit. Die Truppen seien im US-Bundesstaat North Carolina stationiert.

Benzinsteuer in Georgia ausgesetzt

Als unmittelbare Reaktion auf den Sturm «Helene» setzte der Gouverneur des Bundesstaats Georgia, Brian Kemp, am Dienstag per Dekret vorübergehend die Benzinsteuer aus. Dies soll die Gemeinden entlasten, die aktuell vollständig auf Treibstoff angewiesen seien, um ihre Wohnhäuser und nötige Gerätschaften mit Strom zu versorgen, schrieb Kemp.

Legende: Nach dem Sturm sind die Menschen mit Aufräumen beschäftigt, wie hier in Marshall, North Carolina. (1.10.2024) Keystone/AP Photo/Jeff Roberson

US-Präsident Biden ist auf dem Weg nach North Carolina und South Carolina, um sich ein Bild in den besonders betroffenen Gebieten zu machen. Seine Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, plant einen Besuch in Georgia. Ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump war bereits am Montag in Georgia.