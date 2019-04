Legende: Video May wirbt in Berlin und Paris für Fristverlängerung abspielen. Laufzeit 00:55 Minuten.

May wirbt in Berlin und Paris für Fristverlängerung

Die britische Premierministerin May wirbt in Berlin und Paris um eine Verschiebung des Brexit.

Offenbar erfolgreich: Die EU will Diplomaten zufolge Grossbritannien einen weiteren Brexit-Aufschub gewähren. Das berichtet die Deutsche Presseagentur.

Kurz vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch werde nur noch über die Bedingungen für eine Fristverlängerung und die zeitliche Dauer diskutiert.

Ein Teil der Mitgliedstaaten soll demnach dafür sein, die Austrittsfrist – wie von der Regierung in London gewünscht – bis zum 30. Juni zu verlängern. Ein anderer Teil bevorzugt einen längeren Aufschub, um das Risiko erneuter Diskussionen im Sommer auszuschliessen.

Kurz vor dem EU-Sondergipfel wollte sich Premierministerin Theresa May noch Rückendeckung bei Bundeskanzlerin Angela Merkel holen. Sie kam am Mittag mit ihr zu einem Gespräch in Berlin zusammen. Details über das eineinhalbstündige Treffen wurden nicht bekannt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, es sei ein vertrauliches Gespräch gewesen. Beide Regierungschefinnen wollen einen chaotischen Austritt Grossbritanniens aus der EU am 12. April – das ist der nächste Freitag – verhindern.

Legende: Am Mittag hat sich die britische Premierministerin May in Berlin mit der deutschen Kanzlerin Merkel getroffen. Keystone

Später ging Mays diplomatische Reise weiter zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Paris. Macron sieht eine weitere Verschiebung des Austritts eher skeptisch. Die Europäische Union könne nicht dauerhaft «Geisel» einer politischen Krisenlösung in London sein, hatte er kürzlich erklärt.