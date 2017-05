Erzürnter Präsident Infantino prangert «Fifa-Bashing» an

Heute, 10:58 Uhr, aktualisiert um 11:23 Uhr

In seiner Auftaktrede am Fifa-Kongress in Bahrain hat Gianni Infantino zum Rundumschlag gegen Kritiker ausgeholt.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat einen angeblich unfairen Umgang mit dem Fussball-Weltverband und seiner Person beklagt.

Es gebe «viele Fake News und alternative Fakten» rund um die Fifa, «gerade in gewissen Ländern ist dieses Fifa-Bashing zum Volkssport geworden», sagte Infantino in seiner Ansprache beim Fifa-Kongress im bahrainischen Manama. «Wir sind dabei, den Ruf der Fifa neu aufzubauen. Wir haben eine Organisation übernommen, die auf dem Tiefpunkt war», erklärte sich Infantino. Erst zuletzt hatte es deutliche Kritik an der Entscheidung gegeben, den deutschen Richter Hans-Joachim Eckert und den Schweizer Chef-Ermittler Cornel Borbély als Spitzen der Fifa-Ethikkommission abzusetzen. «Alle Regionen» sollten vertreten sein, begründete Infantino die zahlreichen Änderungen in den Gremien. Zuvor sagte er auf deutsch in seiner Rede: «Die Fifa ist kein Deutschschweizer Verein.» Fussball-Kongress Was bedeutet das Aus der Fifa-Ethikhüter? Ohne Namen zu nennen, lehnte Infantino öffentliche Ratschläge früherer Verantwortlicher für gute Unternehmensführung ab. «Wo sind all die selbsternannten Good-Governance-Experten, sie sind alle kläglich gescheitert», sagte der 47-Jährige. «Ich möchte es ein für alle Mal klar sagen: Wir werden keine Good-Governance-Lektionen von denen annehmen, die kläglich gescheitert sind, den Fussball vor der Fifa zu schützen.» Zuletzt hatte beispielsweise Mark Pieth, früherer Governance-Beauftragter der Fifa, Infantino kritisiert und «eine autokratische Machtergreifung» durch den Schweizer beklagt. Milliarden dank WM in Russland Für das WM-Jahr 2018 erwartet die Fifa wieder einen Geldsegen. Der Fussball-Weltverband rechnet mit Einnahmen in Höhe von 3,996 Milliarden Dollar. Der Gewinn soll bei 1,097 Milliarden Dollar liegen. 2016 hatte die Fifa einen Rekordverlust in Höhe von 369 Millionen Dollar hinnehmen müssen. Auch für 2017 erwartet der Verband einen Verlust. Absetzung der Fifa-Ethikchefs Geschasster Fifa-Ethiker: «Mehrere Hundert Fälle bleiben offen»

Tagesschau, 10.5.17; dpa/schp;kosm

