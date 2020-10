US-Präsident Donald Trump ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit folgt er auf andere Staatsoberhäupter und Spitzenpolitikern, die sich in den letzten Monaten ebenfalls infiziert haben. Am schwersten war der Verlauf beim britischen Premierminister Boris Johnson.

Legende: Boris Johnson liest am 1. Mai 2020 eine Karte mit Genesungs-Wünschen, die ihm Kinder während seines Krankenhausaufenthalts geschrieben hatten. Keystone

Boris Johnson: Der britische Premierminister war der erste prominente Fall eines Staatsoberhaupts, bei dem Covid-19 bestätigt wurde. Er wurde im April auf die Intensivstation verlegt. Dies, nachdem sich seine Symptome dramatisch verschlechtert hatten – einen Tag, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Er erhielt Sauerstoff, brauchte aber kein Beatmungsgerät, so seine Beamte. Später dankte er den Mitarbeitern des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) dafür, dass sie ihm das Leben gerettet hatten, obwohl sein Gesundheitszustand «in beide Richtungen hätte gehen können».

Legende: Jair Bolsonaro bei einem öffentlichen Auftritt im Juli 2020. Als er positiv getestet wurde, verzichtete er nicht auf solche Auftritte, trug jedoch eine Maske. Keystone

Jair Bolsonaro: Der brasilianische Präsident verkündete im Juli, an Covid-19 erkrankt zu sein. Er bezeichnete die Krankheit nachher als «kleine Grippe» und nutzte die mediale Aufmerksamkeit, um öffentlich das umstrittene Malaria-Medikament Hydroxychloroquin zu bewerben, das auch schon Donald Trump als Wundermittel gepriesen hatte. Monatelang hatte Bolsonaro zuvor das Coronavirus verharmlost, so als er bei Demonstrationen keinen Abstand hielt und selten mit Maske aus der Präsidentenresidenz ging.

Legende: Hernandez und seine Frau bei der Vereidigung im Januar 2020. Damals war das Ausmass der Gefahr durch das Coronavirus noch nicht bekannt. Keystone

Juan Orlando Hernández: Der Präsident von Honduras gab im Juni bekannt, dass er und seine Frau sowie zwei weitere Personen, die eng mit ihnen zusammenarbeiteten, positiv auf Covid-19 getestet wurden. Hernández sagte, er habe eine experimentelle, sogenannte «MAIZ»-Behandlung angewandt, die seine Regierung als eine erschwingliche Möglichkeit gegen die Krankheit förderte. Er wurde kurz ins Krankenhaus eingeliefert und im Juli entlassen. Hernandez schloss sich den wachsenden Forderungen nach einem gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen an und adressierte dies auch auf der jüngsten UNO-Versammlung im September.

Legende: Alejandro Giammattei anlässlich des guatemaltekischen Unabhängigkeitstags am 14. September 2020. Um diese Zeit herum wurde bei ihm das Coronavirus festgestellt. Keystone

Alejandro Giammattei: Der guatemaltekische Präsident sagte, er sei im September positiv auf das Virus getestet worden. «Meine Symptome sind sehr mild. Bis jetzt habe ich Körperschmerzen, gestern tat es mehr weh als heute – es ist wie eine schlimme Erkältung», sagte der Präsident in einer Fernsehansprache. «Ich habe kein Fieber, aber Husten.» Er ging daraufhin in Isolation bei sich zu Hause seinen Amtsgeschäften nach.

Legende: Die Bolivianische Interimspräsidentin Jeanine Áñez änlässlich eines öffentlichen Auftritts in La Paz am 20. September 2020. Keystone

Jeanine Áñez: Die bolivianische Interimspräsidentin musste sich im Juli in die Isolation begeben, nachdem sie positiv getestet worden war. Sie fühle sich gut und werde die Amtsgeschäfte während zwei Wochen von zu Hause aus führen, sagte sie am 9. Juli in einem auf Twitter veröffentlichten Video.

Legende: Luis Abinader während einer voraugezeichneten Videobotschaft an der UN-Vollversammlung am 23. September 2020. Keystone

Luis Abinader: Der neugewählte Präsident der Dominikanischen Republik zog sich während seiner Kampagne wegen einer Covid-19 Infektion zurück – und erholte sich davon. Vor den Wahlen im Juli verbrachte er zwei Wochen in der Isolation.

Legende: Eshagh Dschahangiri bei der Ankunft in Syrien bei einem Besuch in Damaskus 2019. Reuters

Eshagh Dschahangiri: Im Iran, dem Epizentrum des ersten Coronavirus-Ausbruchs im Nahen Osten, wurden mehrere Spitzenbeamte positiv getestet. Unter ihnen befanden sich der Vizepräsident Eshagh Dschahangiri und die Vizepräsidentin für Familien- und Frauenfragen Massoumeh Ebtekar. Auch mehrere Kabinettsmitglieder sind positiv getestet worden.