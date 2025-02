Eine neue Umfrage aus Deutschland zeigt: Fast vier von zehn Deutschen greifen zu Schlafmitteln – bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 57 Prozent. Das berichtet das «Deutsche Ärzteblatt». Auch in der Schweiz sind Probleme mit dem Schlaf bekannt. Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte im Oktober 2024 Zahlen, wonach ein Drittel der Bevölkerung unter Schlafstörungen leidet. Bei jungen Menschen war der Anstieg in den letzten 25 Jahren besonders markant. Schlafforscherin und Schlaftherapeutin der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, Christine Blume, ordnet ein.

Christine Blume Kognitive Neurowissenschaftlerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christine Blume ist Psychologin und hat zusätzlich Neurobiologie und Pharmakologie in Camebridge studiert. Sie arbeitet seit 2019 am Zentrum für Chronobiologie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem menschlichen Biorhytmus.

SRF News: Wie problematisch ist der Griff zu Schlafmitteln bei jungen Menschen?

Christine Blume: Wenn es sich um längerfristige Schlafstörungen handelt, also chronische Schlafstörungen, ist der Griff zu Schlafmitteln nicht ganz unproblematisch, weil das nur eine symptomatische Behandlung ist.

Die Schlafstörung (Insomnie) Box aufklappen Box zuklappen Die Medizin definiert eine chronische Schlafstörung, wenn die Schlaflosigkeit über drei Monate lang dauert. Nach den europäischen Leitlinien zur Behandlung von Insomnie gehen Schlafstörungen mit einer Tagesbeeinträchtigung einher. Nach dieser Leitlinie sind Medikamente für die langfristige Behandlung nicht die erste Wahl, sondern es ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Diese Therapie behandelt nicht nur die Symptome allein, sondern stellt eine ursächliche Behandlung dar.

Wie wirken sich Stress und Sorgen genau auf den Schlaf aus?

Stress und Sorgen sind quasi der grösste Feind des Schlafes. Man kann sich das leicht vorstellen: Stress bringt den Körper in einen Zustand erhöhter Erregung, erhöhter Reaktionsbereitschaft, also Flucht oder Verteidigung – evolutionär gesprochen. Das ist natürlich kein Zustand, der mit einem tiefen Entspannungszustand wie dem Schlaf kompatibel ist.

Legende: Schlafstörungen – sogenannte Insomnie – betreffen vier von zehn Erwachsenen in Deutschland. Keystone/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Wenn dann noch Sorgen dazukommen, liegt man am Abend im Bett und kann nicht einschlafen. Abends und in der Nacht gibt es keine Ablenkung. Man ist allein mit sich und man hat niemanden, der einen in dieser Situation unterstützen kann. Es fällt einem dann eben noch mal schwerer, von diesen Sorgen Abstand zu nehmen.

Der Schlaf und die innere Uhr Box aufklappen Box zuklappen Die innere Uhr kann man laut Christine Blume ebenfalls beeinflussen. Das sei auch ein guter Ansatz. Das Problem bei jungen Erwachsenen sei, dass sie von ihrem Chronotyp her, eine Präferenz für ein bestimmtes Schlaf- und Wachfenster haben. Junge Erwachsene präferieren spät ins Bett zu gehen und spät aufzustehen. «Sie haben die maximale Eulentendenz», so Blume. Das bedeute aber auch, dass junge Erwachsene am stärksten in Konflikt stünden, was ihre Schlafzeiten und den Rhythmus der inneren Uhr mit ihren gesellschaftlichen Rhythmen wie Schulanfangs- und Arbeitszeiten anbelangt. Man kann die innere Uhr beeinflussen und das geschieht vor allem auch über das Tageslicht. Allerdings muss dies auch jeden Tag geschehen, denn das sei kein langfristiger Effekt.

Sind da junge Menschen mehr betroffen als ältere Menschen?

Nicht unbedingt. Bei diesem Anstieg bei jungen Menschen muss man sich fragen: Woran liegt das? Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist, dass es eine Zunahme an Belastungen gibt, die stärker junge Menschen belasten. Das haben wir gerade im Zuge der Pandemie ganz häufig gehört. Das kann sich dann auch zeigen in einer Erhöhung der Zahl an Menschen, die von Schlafstörungen betroffen sind.

Die Überzeugung, dass man auf jeden Fall acht Stunden schlafen muss, ist eine Vorstellung mit eher geringem Wahrheitsgehalt.

Was man aber auch nicht vergessen darf: Das Ganze könnte auch eine Konsequenz von einer erhöhten Offenheit sein, darüber zu sprechen. Das wäre dann eigentlich eine Reduktion der Dunkelziffer. Da half uns auch die Pandemie. Die Gesellschaft ist seit Corona offener gegenüber mentalen Belastungen, die zu Insomnie führen könnten.

Das Verhältnis zum Schlaf und der Griff zum Schlafmittel Box aufklappen Box zuklappen Legende: imago images/Oleksandr Latkun Der schnelle Griff zum Schlafmittel zeige einen Trend in der Gesellschaft zu einer schnellen Problemlösung, so Christine Blume. Es sei auch das Erste, was uns in den Sinn kommt, um unseren Schlaf zu verbessern und eben nicht der psychotherapeutische Ansatz. «Aber es ist leider kein besonders nachhaltiger Weg, sondern die nachhaltigste Form wäre eben die Verhaltensänderung, das Auseinandersetzen mit den Gedanken um den Schlaf und dann eben die Hoffnung darüber, eine Verbesserung des Schlafes zu erreichen», so Blume.

Was ist die Alternative zu Schlafmitteln?

Nach der europäischen Leitlinie ist die kognitive Verhaltenstherapie die Wahl der Behandlung von chronischer Insomnie. In dieser Therapie behandeln wir einerseits das Verhalten, damit ein guter Schlaf wieder möglich wird. Andererseits behandeln wir auch die Gedanken, die den Schlaf rauben. So ist zum Beispiel die Überzeugung, dass man auf jeden Fall acht Stunden schlafen muss, eine Vorstellung mit eher geringem Wahrheitsgehalt.

Wenn die Erstlinientherapie nicht wirksam ist, dann kann man über den Einsatz von Medikamenten nachdenken. Das ist aber im Einzelfall abzuwägen.

Das ist eine Überzeugung, die stark unter Druck setzt und wiederum Stress verursacht. Diese beiden Punkte behandeln wir in der kognitiven Verhaltenstherapie in der Regel in acht Sitzungen.



In welchen Fällen kommt die Schlaftherapie an ihre Grenzen?

Wenn eben die vorher erwähnte Erstlinientherapie nicht ausreichend wirksam ist, dann kann man auch über den Einsatz von Medikamenten nachdenken. Das ist allerdings dann im Einzelfall abzuwägen. Einige Personen, die sind besser für eine potenzielle Langzeittherapie geeignet als andere.



Das Gespräch führte Rachel Beroggi.