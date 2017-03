IS beansprucht Anschlag auf Militärspital für sich 0:43 min, aus Tagesschau am Mittag vom 8.3.2017

In der afghanischen Hauptstadt Kabul wurde am Mittwoch ein Militärspital nahe der US-Botschaft mit Schnellfeuerwaffen und Handgranaten attackiert.

Vier Kämpfer des «Islamischen Staates» rissen mindestens 30 Menschen in den Tod. Später bekannte sich der IS zum Anschlag.

Rund 60 Menschen wurden verletzt – darunter beinahe alle Opfer Patienten, Besucher und Personal. Das sagte ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums.

Das Spital, das sowohl Armee- und Polizeiangehörige als auch deren Familien versorgt, wurde bereits im Jahr 2011 angegriffen. Damals starben sechs Menschen.

Der Angriff ereignete sich am frühen Mittwochmorgen. Dabei sprengte sich laut dem afghanischen Verteidigungsministerium ein Täter am Eingang der Klinik in die Luft. Die anderen Angreifer, die zum Teil weisse Ärztekittel trugen, drangen schliesslich in die Klinik ein und verschanzten sich im zweiten und dritten Stock.

Spezialkräfte beendeten Angriff

Das Gefecht dauerte laut den afghanischen Behörden mehrere Stunden an. Erst dank dem Einsatz von Spezialkräften konnte der Angriff nach sieben Stunden beendet werden.

Unter den 60 Verletzten seien zwölf Personen in einem kritischen Zustand, unter ihnen neun Frauen und ein Kind. Die Terrormiliz liess hingegen über sein Sprachrohr Amak verlauten, seine Kämpfer hätten beim Angriff mindestens 100 Menschen getötet.

Mehrere Attacken seit Jahresbeginn

Nahe dem Militärspital im Viertel Wasir Akbar Khan liegen neben der US-Botschaft auch andere Botschaften sowie die Büros und Gästehäuser vieler internationaler Organisationen.

Kämpfer des IS attackieren ein Militärspital in Kabul

Erst vor zwei Wochen hatten radikalislamische Taliban bei einem Doppelanschlag auf eine Polizeistation und ein Geheimdienstbüro mindestens 23 Menschen getötet und mindestens 107 verletzt.

Im Januar hatten die Taliban das Parlament angegriffen und 37 Menschen getötet sowie um die 100 verletzt.

Auch die Terrormiliz Islamischer Staat tötete im Februar mindestens 22 Menschen bei einem Angriff auf das höchste Gericht des Landes. Mindestens 41 Menschen wurden verletzt.