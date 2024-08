Bei einem israelischen Luftangriff sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Der Angriff habe einem Schulgebäude in der Stadt Gaza gegolten, das als Vertriebenen-Unterkunft diente.

Nach israelischer Darstellung wurde das Gelände von der Hamas als Kommandozentrale und Versteck genutzt.

Zur Zahl der Toten gab es in den Stunden nach dem Angriff unterschiedliche Angaben. Ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Zivilschutzes im Gazastreifen gab sie mit mindestens 93 an, während in medizinischen und Sicherheitskreisen im Gazastreifen von mindestens 100 die Rede war.

Legende: Bei dem israelischen Angriff auf die Schule starben laut palästinensischen Angaben bis zu 100 Menschen. Keystone/EPA/MAHMOUD ZAKI

Israels Armee habe die Schule während des muslimischen Gebets am frühen Morgen angegriffen, teilte das von der Hamas kontrollierte Medienbüro mit. Die Angaben von der Hamas und von Israel zu dem Angriff liessen sich nicht unabhängig prüfen.

Vor dem Angriff seien «zahlreiche Massnahmen» ergriffen worden, um das Risiko für Zivilisten zu mindern, teilte die israelische Armee am frühen Morgen weiter mit. Von dem Gebäude aus seien Anschläge gegen Israels Truppen und den Staat Israel geplant und vorbereitet worden. Die Armee gehe von tieferen Opferzahlen aus, so ein Sprecher.

EU-Chefdiplomat verurteilt Angriff

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell hat sich entsetzt über Israels Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza gezeigt, bei dem nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben kamen. «Mindestens zehn Schulen wurden in den vergangenen Wochen ins Visier genommen. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Massaker», schrieb Borrell auf der Plattform X. «Wir sind bestürzt über die schreckliche Gesamtzahl der Opfer.»

Auch der Generalkommissar des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, hat den Angriff Israels scharf verurteilt. «Ein weiterer Tag des Horrors», schrieb Lazzarini auf der Plattform X.

Kritik kommt auch aus Ägypten, das neben den USA und Katar zwischen Israel und Hamas zu vermitteln versucht. Der Angriff falle in eine Phase, in der Vermittler sich um eine Waffenruhe in Gaza bemühten. Dies sei ein «klarer Beweis» dafür, dass es auf israelischer Seite keinen Willen gebe, den brutalen Krieg im Gazastreifen zu beenden, teilte das Aussenministerium in Kairo mit.

Es handle sich um eine «Fortsetzung von Verbrechen in grossem Massstab», bei denen «gewaltige Zahlen unbewaffneter Zivilisten» getötet würden.