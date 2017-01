- 2017 sind in Frankreich 45 Millionen eingeschriebene Wahlberechtigte aufgerufen, den neuen Präsidenten zu wählen.



- Die Wahlbeteiligung in Frankreich ist traditionell deutlich höher als in anderen Staaten. 2012 betrug sie rund 80 Prozent.



- Ein Präsidentschaftskandidat muss im Wahlkampf seine Vermögensverhältnisse deklarieren, sowie ein Kampagnenkonto bekanntgeben, das vom Staat kontrolliert wird.



- Für den Wahlkampf darf ein Kandidat maximal 18,3 Millionen Euro ausgeben. Maximal 11,6 Millionen Euro davon werden ihm vom Staat zurückerstattet.



- Spenden sind nur von Privaten und Parteien erlaubt, nicht aber von Firmen.



- Wenn im ersten Wahlgang ein Kandidat mehr als 50 Prozent aller Stimmen, ist er gewählt. Dies ist bisher jedoch noch nie vorgekommen.



- Im zweiten Wahlgang sind nur noch die zwei Kandidaten zugelassen, die im ersten Wahlgang am meisten Stimmen erhalten hatten.



- Der Kandidat, der im zweiten Wahlgang mehr Stimmen erhält, ist gewählt. Das absolute Mehr ist nicht mehr erforderlich.



- Ein Elektorensystem – wie es die USA kennen – wurde in Frankreich 1958 abgeschafft.



- Der französische Präsident wird für fünf Jahre gewählt.