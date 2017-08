Rafael Márquez

Der 38-jährige Verteidiger steht derzeit beim CF Atlas in Guadalajara unter Vertrag. Der «Kaiser von Michoacán» – wie er in Anlehnung an Franz Beckerbauer genannt wird – war bei vier Weltmeisterschaften dabei. Marquez machte bislang 139 Länderspiele für «el tri». 2006 und 2009 gewann er mit dem FC Barcelona die Champions League.