Ein italienisches Gericht hat die Inhaftierung von Asylsuchenden, die von italienischen Schiffen aufgegriffen wurden, ausserhalb der EU für unzulässig erklärt.

Vor kurzem erst war die erste Gruppe von Flüchtlingen in Italiens neue Auffanglager nach Albanien gebracht worden.

Das Gericht in Rom urteilte, dass zwölf Männer aus Bangladesch und Ägypten nach Italien geholt werden müssen, damit dort über ihre Asylanträge entschieden werden kann.

Wie es mit den Lagern in Albanien jetzt weitergeht, ist nach dem Gerichtsentscheid ungewiss.

Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass Bangladesch und Ägypten keine sicheren Herkunftsländer seien. Eine Rückführung dorthin wäre selbst bei einem negativen Asylentscheid nicht möglich. Die Richterinnen und Richter orientierten sich dabei an einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das die beiden Länder nicht als durchwegs sichere Länder einstuft. Unklar war zunächst, ob die Migranten nun gleich nach Italien kommen oder das Verfahren an eine höhere Instanz geht.

Die Regierung will den Entscheid anfechten. Die Partei von Regierungschefin Giorgia Meloni, die Fratelli d'Italia, reagieren empört auf das Urteil und werfen die Justiz vor, auf diese Weise Rückführungen zu verunmöglichen und die «illegale Einwanderung» zu begünstigen.

Die Opposition wiederum kritisiert die Regierung scharf. Sie habe mit den beiden Lagern in Albanien gegen rechtliche Auflagen verstossen und viel Steuergeld vergeudet, das Italien zum Beispiel wegen der Engpässe im Gesundheitswesen dringend benötigt hätte.

Legende: Die italienischen Behörden schickten ein Schiff mit 16 Asylsuchenden nach Albanien, das eigentlich Platz für etwa 400 Personen geboten hätte. Die Kosten dafür stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, sagen Kritiker. imago images/Alessandro Serrano/Avalon (16.10.2024)

Mit den beiden neuen Auffanglagern auf der anderen Seite der Adria will Italiens Rechtsregierung von Meloni gegen «irreguläre Migration» vorgehen. Die Männer gehören zu einer ersten Gruppe von 16 Migranten, die auf der Flucht übers Mittelmeer von einem Schiff der italienischen Marine an Bord genommen und dann am Mittwoch nach Albanien gebracht worden waren. Vier der Migranten durften dann aber bereits weiter nach Italien, weil sie minderjährig sind oder erhebliche Gesundheitsprobleme haben.

Später sollen in den Lagern zugleich bis zu 3000 Asylbewerber aufgenommen werden.

Italienisches Experiment von anderen EU-Staaten genau beobachtet

Italien ist der erste Staat der Europäischen Union, der Flüchtlinge in Lagern ausserhalb der EU unterbringt. Dort sollen ihre Anträge von italienischen Beamten im Schnellverfahren geprüft werden: Wer Anspruch auf Asyl hat, darf weiter nach Italien; wer abgelehnt wird, muss zurück. Aufgenommen werden sollen aber nur erwachsene Männer aus als sicher eingestuften Herkunftsländern. Für Kinder, Frauen, Kranke und Folteropfer gilt die Regelung nicht – sie können gleich weiter nach Italien.

Legende: Am Mitttwoch (16.10.24) waren die ersten Personen in den neuen Zentren in Albanien, nahe der Ortschaft Shengjin, angekommen. REUTERS/Florion Goga

Italien ist eines der Länder, die von der Fluchtbewegung aus Afrika nach Europa übers Mittelmeer besonders betroffen sind. Vor allem vergangenes Jahr waren die Zahlen hoch: Annähernd 160'000 Migranten erreichten Italiens Küsten auf Booten. Zurzeit kommen zwar weniger als halb so viele Menschen an als vor einem Jahr. Dennoch machen sich weiterhin Zehntausende mit oft kaum seetüchtigen Booten auf den Weg. Das italienische Experiment wird von anderen EU-Staaten aufmerksam verfolgt.