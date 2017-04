«Man muss sagen, dass es in der Türkei ein Verbot gibt, bis 21.00 Uhr Resultate zu publizieren. Die Regierungsmedien haben diesen Bann unmittelbar nach Schliessung der Wahllokale ignoriert. Jetzt werden inoffizielle unbestätigte Zahlen veröffentlicht, die einen hohen Sieg der Befürworter der Verfassungsänderung zeigen. Dies Zahlen schwanken aber. Zuerst war der Ja-Anteil mit weit über 60 Prozent angegeben worden, jetzt nach Auszählung von drei Viertel der Stimmen sind es noch 55 Prozent. Man muss abwarten, was die Zahlen wert sind.



Türkische Menschenrechtsorganisationen sprechen von Unregelmässigkeiten. Vor allem von der Behinderung von OSZE-Wahlbeobachtern, denen der Zutritt zu den Wahllokalen verweigert worden sei. In einzelnen Wahllokalen seien bewaffnete Polizisten gesessen. Die grösste Oppositionspartei CHP stellt die Legitimation der Abstimmung als Ganzes in Frage, weil die Wahlbehörde offenbar in letzter Minute entschieden hat, auch Wahlzettel als gültig zu erklären, die keinen offiziellen Stempel aufwiesen.