Das Wichtigste in Kürze

Voraussichtlich um 18 Uhr beginnt die grosse Verhandlungsrunde. Die Gespräche dürften bis tief in die Nacht dauern.

Die Positionen von CDU/CSU, der FDP und den Grünen bei zentralen Fragen über eine Regierungsbildung in Deutschland liegen nach wie vor weit auseinander.

Streit gibt es besonders beim Thema Flüchtlingen, Klimaschutz und bei der Verkehrs- und Finanzpolitik.

Trotzdem setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel nun ein positives Signal.

Merkel geht mit vorsichtigem Optimismus in die vermutlich entscheidende Runde der Sondierungen über eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Es gebe zwar noch «gravierende Unterschiede» zwischen den Parteien, eine Einigung sei aber möglich. «Ich glaube, es kann gelingen», sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. In den kommenden Stunden seien der nötige Wille und harte Arbeit gefragt.

Zuletzt hatten sich die vier Parteien in wichtigen Themenfeldern wie Klima, Verkehr und Migration festgebissen. Merkel forderte alle Beteiligten auf, jetzt die entscheidenden Kompromisse zu machen. Nach Ansicht von Merkel werden die Gespräche «open end» geführt.

Es bestehen weiter wichtige Differenzen...

CDU, CSU, FDP und Grüne gehen nach rund vier Wochen der Sondierungen mit einem Bündel strittiger Punkte in die vermutlich entscheidende Verhandlungsphase. Nach einer Serie von Vorbesprechungen sollte die grosse Verhandlungsrunde um 18.00 Uhr zusammenkommen. Streit gibt es neben den Punkten Familiennachzug und Kohleverstromung auch zur Verkehrs- und Finanzpolitik.

Schwierig sind die Verhandlungen auch, weil die Wünsche der vier potenziellen Partner deutlich mehr kosten als Geld in der Kasse ist. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen von einem Finanzspielraum für die kommenden vier Jahre von 35 bis 40 Milliarden Euro aus. Auch von 45 Milliarden Euro ist die Rede. Die FDP beharrt auf der Abschaffung des Solidaritätszuschlages in dieser Wahlperiode. Damit würden dem Bund gut 20 Milliarden Euro an Steuereinnahmen wegbrechen.

... aber es gibt auch Annäherungen

Vorangekommen sind die Unterhändler bei den Themen Verbraucherschutz und bessere Ernährung. Die Grünen wollen auf ihre bisherige Forderung nach einer höheren Dieselsteuer verzichten, fordern aber von den anderen Parteien Gegenleistungen.