US-Justizminister Jeff Sessions will am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des Senats eine Aussage zu den Russland-Ermittlungen machen.

Der ex-FBI-Chef James Comey hatte dem Ausschuss am Donnerstag unter Eid erklärt, Präsident Donald Trump habe ihn wegen dieser Ermittlungen entlassen.

Sessions hatte sich im März wegen Befangenheit von dem Fall zurückgezogen.

In der Debatte um einen möglichen Einfluss Russlands im US-Wahlkampf will Justizminister Jeff Sessions am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagen. Der Ausschuss sei ein geeigneter Ort, um sich zu Themen zu äussern, die sich durch die Befragung von Ex-FBI-Chef James Comey in der vergangenen Woche ergeben hätten, schrieb Sessions in einem Brief.

Comey hat bei einer Anhörung am Donnerstag im US-Senat schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump erhoben und erklärt, dieser habe ihn gefeuert, um die FBI-Ermittlungen zu Russland zu untergraben. Offen blieb, ob sich Sessions öffentlich oder hinter verschlossenen Türen vor dem Ausschuss äussern will.

Von diesen Ermittlungen hatte sich Sessions im März zurückgezogen – wegen Befangenheit. Er hatte im Wahlkampf Kontakt zum russischen Botschafter in den USA. Bei der Anhörung vor der Amtseinsetzung hatte er das aber verschwiegen.

Das Verhältnis zwischen Trump und Sessions ist angespannt. Erst vor wenigen Tagen hatten Medien berichtet, Sessions habe Trump seinen Rücktritt angeboten. Doch Trump habe entschieden, den Minister bis auf weiteres im Amt zu belassen.