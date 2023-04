Seit Mitternacht schweigen die Waffen im Krisenland. Trotzdem herrscht Skepsis, ob das längere Zeit so bleiben wird.

Die Waffenruhe in Sudan scheint bislang zu halten

Im von tagelangen Kämpfen erschütterten Sudan ist um Mitternacht eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über grössere Gefechte gibt es bislang nicht.

US-Aussenminister Antony Blinken hatte am Montag darüber informiert, dass sich die sudanesischen Streitkräfte und die mit ihnen rivalisierenden paramilitärischen Einheiten Rapid Support Forces (RSF) darauf geeinigt hätten, eine zunächst 72 Stunden dauernde, landesweite Waffenruhe einzuhalten.

Bisher hielten Waffenruhen nicht

Die RSF bestätigten die Feuerpause und kündigten die Einrichtung humanitärer Korridore an, um Zivilisten Zugang zu ärztlicher Versorgung und Schutzzonen zu ermöglichen sowie die Evakuierung ausländischer Diplomaten zu unterstützen.

Bereits zuvor hatte es ähnliche Ankündigungen der Konfliktparteien gegeben, die jedoch nicht eingehalten wurden. So brachen sie mehrfach eine selbst vereinbarte Feuerpause für die Eid-al-Fitr-Feierlichkeiten zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan, die bis Montagabend gelten sollte.

Legende: In Khartum werden Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente knapp. Während der Waffenruhe soll die Versorgung besser möglich sein. Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah

Blinken betonte, um auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe hinzuarbeiten, wollten sich die USA mit regionalen und internationalen Partnern sowie sudanesischen Akteuren abstimmen. Es solle ein Ausschuss eingerichtet werden, der Verhandlungen über ein Ende der Gefechte und die Umsetzung der Ergebnisse überwachen solle.

Machtkampf zwischen Militärs Box aufklappen Box zuklappen In Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen dem Militär und den RSF ausgebrochen. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, will mithilfe des Militärs seinen Stellvertreter und Anführer der RSF, Mohammed Hamdan Daglo, entmachten. Die zwei Männer hatten die Führung des Landes am Horn von Afrika mit rund 46 Millionen Einwohnern durch zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021 übernommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Beginn des Konflikts vor einigen Tagen mehr als 400 Menschen getötet und rund 4000 verletzt worden.

Evakuierungen von Ausländern fortgesetzt

Während auch am Montag weiter ausländische Staatsbürger aus Sudan evakuiert wurden, hatte es erneut heftige Kämpfe im Land gegeben. Unter anderem flog die sudanesische Luftwaffe laut Medienberichten erneut Angriffe in der Stadt Omdurman, die an die Hauptstadt Khartum angrenzt.

Mehrere westliche Staaten hatten am Wochenende damit begonnen, eigene Staatsbürger und Angehörige anderer Nationen aus dem Land auszufliegen. Nach Angaben des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell wurden bis Montagnachmittag mehr als 1000 Ausländer in Sicherheit gebracht. Darunter waren auch mindestens zwölf Schweizer Bürger.

Zehntausende auf der Flucht

Derweil bleibt die Lage für die Sudanesinnen und Sudanesen im Land brenzlig: Laut dem UNO-Nothilfebüro sind bereits Zehntausende in die Nachbarländer Tschad, Ägypten und in den Südsudan geflohen, Tausende sind auch innerhalb des Landes auf der Flucht. Da die Lage weiterhin höchst instabil ist, werden wohl noch mehr Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.