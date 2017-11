Kampf gegen den IS

Die syrische Armee hat die lange umkämpfte Stadt Deir el-Zour von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) befreit.

Das berichten syrische Staatsmedien.

Zuvor hatte bereits die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte über die Befreiung berichtet.

Es ist ein weitgehend symbolischer Sieg im Kampf um die verbleibenden IS-Hochburgen in der gleichnamigen ölreichen Provinz entlang der Grenze zwischen Syrien und Irak.

Nach wochenlangen, heftigen Kämpfen gemeinsam mit alliierten Streitkräften habe die Armee von Präsident Baschar al-Assad nun die vollständige Kontrolle über die Hauptstadt der östlichen Provinz, liess die syrische Armee mitteilen. Armeeeinheiten würden jetzt Sprengfallen und Minen entfernen, die von der extremistischen Gruppe in der Stadt zurückgelassen wurden. Deir el-Zour war seit fast drei Jahren geteilt gewesen: in einen von der Regierung und einen vom IS gehaltenen Teil.

Empfindliche Rückschläge für den IS

Die Entwicklung ist die jüngste bedeutsame Niederlage für den IS. Laut der Beobachtungsstelle kontrolliert der IS noch rund 40 Prozent der gleichnamigen Provinz, die ein Zentrum der Erdölförderung in Syrien ist.

In den vergangenen Monaten hatte die Terrormiliz in Syrien und im Irak empfindliche Rückschläge erlitten und einige ihrer Hochburgen verloren.