Ein in Südengland lebensbedrohlich erkranktes Paar ist durch den Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden.

Das gab Scotland Yard am Mittwochabend in London bekannt.

Es lägen allerdings keine Hinweise darauf vor, dass die beiden gezielt ins Visier genommen worden seien, erklärte der Leiter der britischen Anti-Terror-Behörde.

Der Fall erinnert an den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia im vergangenen März.

Legende: Das bewusstlose Paar ist umgehend in die Notfallstation des Spitals von Salisbury überführt worden. Reuters

Der neue Vorfall fand in Amesbury nahe der Stadt Salisbury statt, wo im März der frühere russische Spion Sergej Skripal und dessen Tochter vergiftet worden waren. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 45-Jährigen und eine 44-Jährige aus der Region.

Inzwischen liegt das Paar in kritischem Zustand in einer Klinik im englischen Salisbury. Erwartungsgemäss seien Terrorexperten in die Ermittlungen einbezogen worden, teilte Scotland Yard mit. Die Polizei in der südwestlichen Grafschaft Wiltshire sprach von einem «grösseren Vorfall».

Forschungslabor für Chemiewaffen eingeschaltet

Nach dem Vorfall wurden einige Bereiche in Salisbury und Amesbury – rund 13 Kilometer weiter nördlich – vorsichtshalber abgesperrt. Die Gesundheitsbehörde ging nicht von einer «bedeutenden Gesundheitsgefährdung» für die Öffentlichkeit aus.

Nowitschok – tödliches, schwer nachzuweisendes Gift Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nowitschok (zu Deutsch Neuling) gilt als einer der tödlichsten je erfundenen Kampfstoffe.

Sowjetische Forscher entwickelten die Serie neuartiger Nervengifte in den 1970er und 80er Jahren im Geheimen, um internationale Verbote zu umgehen. Es sind nur wenige Details bekannt.

Vermutlich besteht Nowitschok aus zwei an sich ungiftigen Komponenten, die ihre tödliche Gefahr erst beim Mischen entfalten.

Oft findet das Gift in Form eines extrem feinen Pulvers Verwendung, gelangt über Haut oder Atemwege in den Körper und führt meist binnen weniger Stunden zum Erstickungstod.

Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst bei Vergiftungen dieser Art übliche Gegenmittel wie Atropin können meist nur wenig ausrichten.

Das Paar soll unter anderem eine Familienveranstaltung in einer Kirche besucht haben, bevor es am Samstagabend bewusstlos in seinem Wohnhaus entdeckt wurde. Die Beamten seien zunächst davon ausgegangen, dass die beiden möglicherweise verunreinigtes Heroin oder Crack-Kokain eingenommen haben könnten und sich daher in kritischem Zustand befinden.

Das Forschungslabor für Chemiewaffen im nahe gelegenen Porton Down war mit in die Untersuchungen einbezogen worden. Dort war auch das Nervengift Nowitschok im Fall Skripal identifiziert worden. Unabhängige Untersuchungen der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bestätigten damals das Ergebnis.

Krisenstab tagt am Donnerstag

Der Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte, dass sich der Krisenstab der Regierung getroffen habe, um über den neuen Vorfall zu beraten.

Die Arbeitstheorie ist derzeit, dass diese Einwirkung zufällig geschah und nicht ein zweiter Angriff ist nach dem Vorbild jenes auf Sergej und Julia Skripal in Salisbury Anfang dieses Jahres.

Grossbritanniens Innenminister Sajid Javid will am Donnerstag eine Sitzung des Krisenstabs leiten. «Die Arbeitstheorie ist derzeit, dass diese Einwirkung zufällig geschah und nicht ein zweiter Angriff ist nach dem Vorbild jenes auf Sergej und Julia Skripal in Salisbury Anfang dieses Jahres», sagte Javid.

Vier Monate nach Anschlag auf Skripal

Im vergangenen März waren Teile der Innenstadt von Salisbury abgeriegelt worden, nachdem der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia dort mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden waren. Sie sassen bewusstlos auf einer Parkbank.

London machte Moskau für die Tat verantwortlich; es kam zu einem diplomatischen Schlagabtausch und Ausweisungen zahlreicher Diplomaten. Die Skripals leben inzwischen an einem unbekannten Ort.