Aus Angst vor Trumps strikter Einwanderungspolitik sind seit Januar tausende Asylbewerber aus den USA nach Kanada geflohen.

An der Grenze zu den USA hat die kanadische Armee Zelte für Flüchtlinge aufgestellt. Sie bieten zurzeit Platz für 500 Menschen.

Kanada verzeichnet derzeit einen massiven Anstieg von Flüchtlingen, die aus den USA kommen. Sie haben Angst vor der Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Die meisten von ihnen stammen aus Haiti. Rund 60'000 Haitianern wurde nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 ein geschützter Status in den USA gewährt.

Die Armee stellte die Zelte in der Nähe des Übergangs Lacolle in der Provinz Québec auf. Es handle sich um eine «Notmassnahme». Der Aussenminister von Haiti, Antonio Rodrigue, hatte zuvor in Québec Gespräche über seine Landsleute geführt.