In Venezuela hat die umstrittene Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung begonnen.

Demonstranten blockieren Strassen, um den Urnengang zu stören. Rund 200’000 Soldaten sollen die Wahl schützen.

Einer der Kandidaten für die verfassungsgebende Versammlung in Venezuela ist wenige Stunden vor der Wahl getötet worden.

Die Schweiz rief die venezolanische Regierung dazu auf, auf die Wahl zu verzichten. Dies um zu verhindern, dass die Situation weiter eskaliere, wie das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstag schrieb.

Begleitet von internationaler Kritik und Protesten hat Venezuela erste Schritte für eine Verfassungsreform eingeleitet. 19,4 Millionen Menschen sind zur Wahl der 545 Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen.

Die Opposition wirbt für einen Boykott der Abstimmung. Sie wirft Präsident Nicolás Maduro vor, er wolle die verfassungsgebende Versammlung mit eigenen Anhängern besetzen, um sich «diktatorische Vollmachten» zu sichern.

Einer der Kandidaten für die verfassungsgebende Versammlung in Venezuela war wenige Stunden vor der Wahl getötet worden. Mehrere Angreifer drangen in der Nacht zum Sonntag in das Haus von José Félix Pineda in Ciudad Bolívar ein und erschossen den 39-jährigen Anwalt, wie die Staatsanwaltschaft via Twitter mitteilte.

Drohende Worte von Maduro

«Wählt für den Frieden, für die Zukunft», sagte Maduro in Caracas. Die Pläne der Reform sind aber unklar. Wiederholt hatte er deutlich gemacht, dass ihm das von der Opposition dominierte Parlament ein Dorn im Auge ist.

Ende Juni hatte er mit Blick auf die Verteidigung des «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» betont: «Wenn wir es nicht mit den Stimmen schaffen, dann werden wir es mit den Waffen machen.»

Das Land mit den weltweit grössten Ölreserven wird von einer dramatischen Versorgungskrise erschüttert. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Maduro macht den gefallenen Ölpreis und einen «Wirtschaftskrieg» des Auslands verantwortlich. Er bezichtigt die USA, gemeinsam mit der Opposition einen «Putsch von rechts» zu planen. Darum wurde auch die Bewaffnung von 500'000 sozialistischen Milizen angekündigt.

Wahlbürger unter Druck gesetzt

Da fast nur Sympathisanten der Sozialisten für die 545 Sitze in der verfassungsgebenden Versammlung kandidieren, ist das Ergebnis schon vor der Wahl praktisch klar. Entscheidender wird die Wahlbeteiligung sein – rund 19,4 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen.

Mitte Juli sprachen sich bereits 7,5 Millionen Venezolaner in einer symbolischen Befragung gegen Maduros Pläne aus. Die Wahl wird daher Rückschlüsse auf seinen Rückhalt liefern – allerdings wird laut Medienberichten auf hunderttausende Arbeiter und Angestellte in staatlichen Unternehmen mit Textnachrichten und Telefonanrufen erheblicher Druck ausgeübt, an der Wahl am Sonntag teilzunehmen.