Ein australisches Gericht hat einen katholischen Kardinal wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Allerdings dürfen der Name des Kardinals und das Urteil vorerst nicht veröffentlicht werden, wie ein Richter jetzt bestätigt hat.

Und das, obwohl das Urteil personelle Konsequenzen im Vatikan haben könnte. Australien-Korrespondent Urs Wälterlin erläutert die Hintergründe über die doch eher unübliche Vorgehensweise der australischen Richter.

Urs Wälterlin SRF-Mitarbeiter in Australien Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der gebürtige Basler Urs Wälterlin, Link öffnet in einem neuen Fenster lebt seit 1992 in der Nähe der australischen Hauptstadt Canberra. Er berichtet von dort für SRF über Australien, Neuseeland und Ozeanien.

SRF News: Wieso bleibt das Urteil gegen den Kardinal unter Verschluss?

Urs Wälterlin: Der Richter will verhindern, dass der Kardinal durch das Urteil vom vergangenen Dienstag vorverurteilt wird. Denn im kommenden Jahr steht der Kirchenmann in einem zweiten, anderen Fall erneut vor den Gerichtsschranken. Die Geschworenen dieses zweiten Prozesses sollen nicht durch die Berichterstattung über den ersten Prozess und das Urteil beeinflusst werden. Es geht also einerseits um die Unschuldsvermutung, andererseits soll auch verhindert werden, dass die angeklagte Person geltend machen könnte, keinen fairen zweiten Prozess zu erhalten.

Es geht um die Unschuldsvermutung und um einen fairen zweiten Prozess.

Ihnen liegt das Urteil der Geschworenen aus dem ersten Prozess vor. Trotzdem dürfen Sie als Journalist in Australien nicht darüber berichten. Warum nicht?

In Australien hat jeder Richter das Recht, den Medien einen solchen Maulkorb zu verpassen. Diese Rechtstradition stammt vom Mutterland Grossbritannien. Allerdings gilt grundsätzlich auch in Australien das Prinzip, dass Gerichtsprozesse und Urteile öffentlich sein müssen. Deshalb ist das Verbot im Fall des Kardinals etwas Besonderes – wenn auch in Australien nicht ungewöhnlich.

Welche Strafe würde Ihnen drohen, wenn sie dem Schweizer Publikum den Namen und das Urteil trotzdem nennen würden?

Laut dem Richter würden mir bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen. Es ist für alle Journalisten in Australien schwierig, auf dieser Story zu sitzen und nicht darüber berichten zu dürfen. Schliesslich handelt es sich dabei um eine der grössten Geschichten des Jahres.

Im Internet findet man die Story natürlich trotzdem.

Im Internet findet man die Story natürlich trotzdem: So haben zwei US-Zeitungen das richterliche Verbot missachtet und über das Urteil – inklusive des Namens des Verurteilten – berichtet. Nun berichtet auch eine deutsche Tageszeitung in ihrer Printausgabe über das Urteil. Und in den sozialen Medien kursieren bereits Fotos von diesen Zeitungsartikeln.

Erst nach dem Urteil im zweiten Prozess darf über den ersten Prozess berichtet werden. Ist es tatsächlich vorstellbar, dass das alles noch monatelang unter dem Deckel bleibt?

Gerade eben hat das Gericht mitgeteilt, das Berichtsverbot über den ersten Prozess werde vor Beginn des zweiten Prozesses aufgehoben. Wann das genau sein wird, ist noch unklar. Die australischen Medien dürften sich an das Verbot halten, wogegen etwa die amerikanischen Medien ihr Recht auf freie Meinungsäusserung sehr ernst nehmen. Sie denken wohl auch, dass der Arm des australischen Gesetzes nicht bis in die USA reiche. Auch in den sozialen Medien wird sich Ganze sicher weltweit verbreiten. Man kann sagen: Der Name des Kardinals, die Anklagepunkte sowie das Urteil sind das derzeit das sowohl am besten wie am schlechtesten gehütete Geheimnis Australiens.

