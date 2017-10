Madrid übernimmt Amtsgeschäfte in Katalonien 1:33 min, aus Tagesschau am Mittag vom 30.10.2017

Carles Puigdemont ist nach übereinstimmenden Medienberichten nach Belgien gereist. Weitere Regierungsmitglieder sollen bei ihm sein. Er will am Nachmittag eine Erklärung abgeben.

Zuvor hatte die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen die ehemaligen katalanischen Regierungsmitglieder erhoben.

Der Vorwurf gegen die Angeklagten laute unter anderem auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder, sagte Generalstaatsanwalt José Manuel Maza in Madrid.

Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Die Medienberichte kommentierte der Chefkoordinator der Volkspartei (PP) des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, Fernando Martínez Maíllo, mit den Worten: «Ja, das ist anscheinend bestätigt.» Die Flucht zeuge «von Verzweiflung», sagte er vor Journalisten in Madrid.

Die Angeklagten würden als Beschuldigte zu Anhörungen vorgeladen, hatte Generalstaatsanwalt Maza zuvor erklärt. Man schliesse aufgrund der Schwere der Verbrechen keine Massnahmen – also Inhaftierung und anschliessende U-Haft – aus. Die Angeklagten hätten «eine institutionelle Krise verursacht, die mit einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung (durch das katalanische Parlament) geendet» habe.

Namen nannte Maza keine, doch ist klar, dass die Massnahmen sich gegen den Regionalchef Carles Puigdemont, seinen Vize Oriol Jungueras und die katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell richten. Sollten sie wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder gar Rebellion verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 30 Jahre Haft.

Amtsenthebung nicht anerkannt

Die Regierung von Spaniens konservativem Premierminister Mariano Rajoy hatte die Regionalregierung am Samstag offiziell abgesetzt. Am Montag sollte Madrid die Amtsgeschäfte in Katalonien übernehmen. Die Zwangsverwaltung der wirtschaftsstarken Autonomen Gemeinschaft soll mindestens bis zur Abhaltung der für den 21. Dezember einberufenen Neuwahlen laufen.

In einer TV-Rede hatte Puigdemont am Samstag durchblicken lassen, dass er seine Amtsenthebung nicht anerkennt. Der 54-Jährige rief die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung zum friedlichen «demokratischen» Widerstand auf und sagte, er wolle weiter für die Gründung eines «freien Landes» arbeiten. Danach spazierte er in seiner Heimatstadt Girona mit seiner Ehefrau und wurde von Passanten bejubelt.

150 Regierungsmitarbeiter müssen gehen

Neben Puigdemont waren auch die übrigen Mitglieder der Regierung in Barcelona ihrer Ämter enthoben worden. Insgesamt mussten 150 Regierungsmitarbeiter gehen. Auch die beiden Chefs der katalanischen Polizeieinheit Mossos d'Esquadra, Pere Soler und Josep Lluís Trapero, wurden abgesetzt.

Der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido hatte am Sonntag an die nationalen und katalanischen Polizeieinheiten appelliert zu kooperieren, um einen reibungslosen Ablauf der Wahl im Dezember zu gewährleisten.