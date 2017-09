Damit sei es «absolut unmöglich», die Abstimmung abzuhalten, sagte der Vertreter der Zentralregierung in Katalonien.

Gemäss der spanischen Regierung wurde die technische Infrastruktur für die Abstimmung zerstört. Nun sei es «absolut unmöglich» die Abstimmung durchzuführen.

Um die stattlich angeordnete Schliessung ihrer Abstimmungslokale zu verhindern, haben Befürworter der illegalen Abstimmung «Pijama-Partys» in Schulen organisiert und teilweise die Gebäude besetzt.

Die Polizei hat ursprünglich angeordnet, dass bis Sonntagmorgen um 6 Uhr alle Abstimmungslokale geschlossen sein müssen. Drei Stunden bevor die Abstimmung eröffnet werden sollte.

Laut dem höchsten Vertreter der spanischen Zentralregierung in der Region, Enric Millo, hat die Polizei das Telekommunikations- und IT-Zentrum der Regionalregierung durchsucht und die für die Abstimmung nötige Software zerstört. Diese Software ist dafür da, die über 2300 Abstimmunslokale zu verbinden und Resultate zu teilen. Sie ist zudem für das Online-Voting notwendig.

Mit ihrer Aktion Abstimmungs-Lokale zu besetzen, setzen sich die Befürworter gegen Gerichtsbeschlüsse hinweg. Nach diesen ist die bevorstehenede Unabhängigkeits-Abstimmmung illegal. Deshalb müssten die Abstimmungslokale geschlossen werden.

Abstimmung soll in Schulen stattfinden

Die Zentralregierung hat Tausende Polizisten in die Region Katalonien geschickt, um die Abstimmung am Sonntag zu verhindern. Bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, müssen nach dem Regionalpolizeichef alle Abstimmungslokale geschlossen sein. Die Katalanen sollen nach den Organisatoren aber am Sonntag ab 9 Uhr abstimmen können.

Gemäss der Zeitung «el Paìs» haben sich Elternvereine dafür stark gemacht, Schulen über das Wochenende geöffnet zu lassen, damit am Sonntag darin die illegale Abstimmung stattfinden kann. Bereits letzte Nacht haben zudem Leute in Schulen übernachtet, um die drohende Schliessungen zu hindern.

Zentralregierung hofft auf Frieden, bleibt aber streng

Der Regionalpräsident Carles Puigdemont zeigt sich überzeugt, dass die Behörden der Region das Referndum trotz gerichtlicher Verbote durchführen können. In den mehr als 2000 Abstimmungslokalen sei alles dafür vorbereitet.

Auch die Zentralregierung in Madrid hofft, dass der Sonntag friedlich verläuft. Sie bekräftigt allerdings, dass es keine Abstimmung geben wird und die Organisatoren mit einem Strafverfahren rechnen müssten.