Das Wichtigste in Kürze

In den italienischen Abruzzen wird weiterhin nach den Opfern eines Lawinenniedergangs gesucht.

Die Schneemassen hatten das Hotel «Rigopiano» verschüttet, in dem sich zur Unglückszeit 24 Gäste und elf Angestellte befanden.

Vier Menschen wurden tot geborgen. Die anderen werden noch vermisst.

Unter den Vermissten soll sich italienischen Medienberichten zufolge eine Schweizerin befinden.

Kein Lebenszeichen von den Vermissten: Nach dem Lawinenunglück in Mittelitalien suchen die Rettungskräfte in den Trümmern des Hotels weiter nach den rund 30 Verschütteten. Wie intensiv die Bergungskräfte ihre komplizierte Suchaktion zwischen Trümmern und Schnee in der Abruzzen-Gemeinde Farindola in der Nacht zum Freitag fortsetzen konnten, ist derzeit unklar.

Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel «Rigopiano» nach einer schweren Erdbebenserie unter sich begraben. Die Wucht der Schneemassen riss einige Teile des Gebäudes mit.

Eine Schweizerin vermisst?

Nach Angaben des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude in 1200 Metern Höhe. Auch mehrere Kinder werden vermisst. Medien berichteten am Donnerstag, dass die Einsatzkräfte vier Leichen fanden. Der Zivilschutz bestätigte zwei Tote. Mindestens zwei Menschen überlebten das Unglück.

Medienberichten zufolge soll sich ebenfalls eine Schweizerin unter den Vermissten befinden. SRF-Italienkorrespondent Philipp Zahn berichtet von einer Liste der Hotelgäste und Mitarbeiter. «Diese wurden in den italienischen Medien veröffentlicht – und darin taucht auch der Name einer 22-Jährigen auf. Diese soll mit einer Schweizer Identitätskarte eingecheckt haben,» sagt Zahn. Die Betroffene soll aus dem Kanton Zürich stammen.

Schwieriger Einsatz

Die Bergungsarbeiten sind ausgesprochen schwierig: Rettungskräfte konnten am Donnerstag nach stundenlangem Kampf mit den Schneemassen auf Skis zwar bis zum Hotel vordringen, fanden aber nur noch die Trümmer des einst vierstöckigen Gebäudes vor.

Die Feuerwehr ihrerseits war mit einem Helikopter und einem Kettenfahrzeug zum Hotel gelangt. Im gesamten Erdbebengebiet stehen tausende Helfer im Einsatz – alleine rund 135 Mann beim Hotel. Die Arbeit der Retter wurde durch anhaltende Lawinengefahr erschwert. In der Gegend hat es in den letzten Tagen so viel geschneit wie seit 50 Jahren nicht mehr.

Schneeräumung vor Farindola

«Es antwortet niemand»

Am Donnerstag konnten sich Einsatzkräfte wenigstens Zutritt zum Hotel verschaffen. Mit Suchhunden, Geophonen – mit denen Bodenschwingungen erfasst werden können – und Kameras suchten sie nach den Vermissten. «Es ist mehr ein Haufen Schutt als ein Hotel», sagte ein Helfer. Unter den Trümmern seien keine Stimmen zu hören. «Wir rufen, aber niemand antwortet.»

Bilder aus dem Inneren des Hotels zeigen, dass die Lawine das Gebäude auf rund 1200 Metern über Meer wie eine Mauer umschliesst und in das Hotel mit 45 Zimmern eingedrungen ist.

Vieles deutet daraufhin, dass die Katastrophe im Hotel am Ende einer fatalen Verkettung von Umständen steht. Weil die Strassen blockiert gewesen seien, verspätete sich die Ankunft eines Schneepflugs. Gäste, die abreisen wollten, blieben darum im Hotel, sagte ein Angehöriger.

Zwei Menschen überlebten im Freien

Zwei Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Freien aufhielten, kamen davon. Ein 38-Jähriger war unversehrt, weil er zum Auto gegangen sei, um etwas zu holen, berichtete die Agentur Ansa unter Berufung auf Ärzte. Der Mann habe auch Alarm ausgelöst. Er selbst sei ebenfalls verschüttet worden, habe sich aber aus eigenen Kräften befreien können.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat derweil Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Gegen wen sich die Untersuchung richtet, ist unklar.

Lawine verschüttet Hotel in italienischen Abbruzzen

Vier Beben, jeweils mit einer Stärke über 5, hatten das Gebiet erschüttert, das bereits im Sommer heimgesucht worden war. Am Freitag sollte sich die Wetterlage etwas bessern. Die Polizei warnte dennoch vor weiteren Lawinen.

Die Gemeinde Faindola liegt gut zwei Fahrstunden von Amatrice entfernt. Dort kamen bei einem Erdbeben im August fast 300 Menschen ums Leben. Auch im Oktober bebte dort die Erde mehrmals.