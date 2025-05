Wie das Reh im Scheinwerferlicht: Sechs Monate nach Trumps Wahl sind die Demokraten noch immer in Schockstarre.

Seit vier Monaten pflügt Donald Trump die USA um. Kein Tag vergeht ohne Schlagzeilen aus dem Weissen Haus. Von der politischen Opposition ist dagegen kaum etwas zu vernehmen: Die Demokraten scheinen nach der Niederlage von Joe Biden wie gelähmt.

Dazu kommen unrühmliche Enthüllungen im Buch «Hybris». Darin zeichnen namhafte US-Journalisten auf, wie Bidens innerster Zirkel versuchte, dessen zunehmend besorgniserregenden Gesundheitszustand geheim zu halten.

Legende: Biden soll laut dem Enthüllungsbuch seit Jahren körperlich und kognitiv stark abgebaut haben. Trotzdem soll das Partei-Establishment geschwiegen haben. Auch, um eine zweite Amtszeit von Donald Trump zu verhindern. Getty Images/Spencer Platt

«Wie ein Reh im Scheinwerferlicht» beschreibt die «New York Times» den Zustand der Demokraten: «Du siehst, wie das Auto immer näherkommt. Trotzdem bleibst du stehen und wirst überfahren.» Die Diagnose: Trumps Wahlsieg sei eine politische wie kulturelle Zurückweisung gewesen, auf die die Partei noch immer keine Antwort habe.

Biden wird zur Bürde

Laura von Daniels ist US-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Im «Tagesgespräch» von SRF erzählt sie, wie sich die Tristesse auch bei der Parteibasis bemerkbar macht. «Die Anhänger der Demokraten wirken niederschlagen und deprimiert. Aufbruchstimmung oder Kampfgeist vernimmt man kaum.»

Legende: Ganz anders die Anhängerschaft von Trump. Von Daniels beschreibt sie als aufgeputscht von der rohen Machtpolitik des Präsidenten. So würde sogar seine umstrittene Zollpolitik gefeiert, da sie letztlich einem höheren Zweck diene. Nämlich: «America First». Keystone/AP/Ben Curtis

Führungsschwach, irrlichternd, gespalten: «Die Demokraten können Trump bislang nichts entgegensetzen», schätzt die Politologin. «Mitunter sind sie sogar fasziniert davon, mit welcher Gewalt er seine Interessen durchsetzt.»

Laut NBC News sind die Zustimmungswerte der Demokraten in der Bevölkerung auf 27 Prozent gesunken. Ein absoluter Tiefstand in der Umfrage, die seit 1990 erhoben wird. Dies sei auch dem Vertrauensverlust geschuldet, den die Parteiführung durch ihr Festhalten an Biden erlitten habe, schätzt von Daniels.

Legende: Nach einem verheerenden TV-Duell mit Trump war Biden auch für viele Demokraten nicht mehr tragbar. Kamala Harris konnte das Ruder nicht herumreissen. Keystone/AP/Ross D. Franklin

Das Partei-Establishment habe nach der Causa Biden ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, sagt die USA-Expertin. «Die Demokraten brauchen jetzt einen richtigen Generationenwechsel: Leute, die nicht mit der Führungsriege um Biden verbunden waren.» Auch die Obamas und Clintons hätten viel Vertrauen verspielt, indem sie so lange an Biden festgehalten hätten. «Diese grauen Eminenzen verlieren nun an Einfluss.»

Bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr werden die Demokraten Gelegenheit erhalten, ihre Wiedergeburt einzuleiten. Dann nämlich können sie den Republikanern die Mehrheiten im US-Kongress entreissen. Die Flügelkämpfe sind lanciert: Soll die Partei versuchen, möglichst breite Teile der US-Gesellschaft anzusprechen – oder den Aufstand von links proben?

«Kampf den Oligarchen»

«Fight Oligarchy!»: Gemeinsam mit Nachwuchshoffnung Alexandria Ocasio-Cortez tourt die linke Kultfigur Bernie Sanders durchs Land. An der Basis findet die populistische Revolte Gehör: Zehntausende Menschen pilgern an die Auftritte des ungleichen Duos.

Ein Gegenentwurf anderer Parteiströmungen ist derzeit nicht ersichtlich. Nationale Strahlkraft haben aber auch Figuren wie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom oder seine Amtskollegin aus Michigan, Gretchen Whitmer.

Letztlich sind die Demokraten im Dilemma: Ein links-progressiver Kurs mag zwar für volle Arenen sorgen, der Zeitgeist in den USA weht aber rechts. Auch in Wirtschaftsfragen haben es allzu linke Rezepte in den USA traditionell schwer.

Von Daniels bezweifelt denn auch, dass der linke Populismus ähnlich erfolgreich sein kann wie Trumps rechtskonservativer Populismus. Dieser erreicht in den USA breite Wählerschichten – auch in einstigen Stammlanden der Demokraten.