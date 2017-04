Versuchter Mord aus Habgier: Die deutsche Bundesanwaltschaft hat Details zur Festnahme eines 28-Jährigen erläutert.

Die Bundesanwaltschaft geht nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund von einem Einzeltäter aus.

Bislang lägen den Ermittlern keine Hinweise vor, dass der am Morgen festgenommene verdächtige 28-Jährige Gehilfen oder Komplizen gehabt habe, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Die Spezialeinheit der Bundespolizei GSG9 hatte am frühen Freitagmorgen einen 28-Jährigen Deutsch-Russen im Raum Tübingen festgenommen. Er soll aus Habgier versucht haben, möglichst viele Spieler des Vereins zu verletzen oder gar zu töten, um die BVB-Aktie zum Absturz zu bringen.

«Er erwarb drei verschiedene Derivate (u.a. sog. Put-Optionen, Anm. d. Red.), mit denen er auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie setzte. Je mehr die Aktien gesunken wären, desto grösser wäre sein Gewinn gewesen», sagte sie. Die Derivate habe er am Tag des Anschlags erworben, erklärt die Bundesanwaltschaft. Für den Erwerb habe er einen Kredit von mehreren zehntausend Euro aufgenommen.

Möglich: Ein Verfahren wegen versuchten Mordes

Dem Mann werden versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll am Freitagnachmittag dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

In vier baden-württembergischen Städten habe es Durchsuchungen gegeben, teilte das Landes-Innenministerium in Stuttgart mit. Der Tatverdächtige komme aus Freudenstadt.

Herkunft und Art des beim Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus verwendeten Sprengstoffs ist laut Bundesanwaltschaft noch nicht ermittelt. Da bei der Explosion der drei Sprengsätze vergangene Woche der gesamte Sprengstoff umgesetzt worden sei, seien die Untersuchungen «etwas komplexer und etwas aufwendiger», heisst es von Seiten der Behörde. Die Kriminaltechniker müssten zum Beispiel Bodenproben untersuchen.