Dieser Mann will Trudeau verdrängen

In den kanadischen Parlamentswahlen sagen Experten ein enges Rennen voraus.

Ein Rennen zwischen den Liberalen und den Konservativen – und also zwischen Ministerpräsident Justin Trudeau und seinem Rivalen Andrew Scheer.

Spricht man Kanadierinnen und Kanadier auf Justin Trudeaus Herausforderer Andrew Scheer an, kommt selten gute Stimmung auf. Taxifahrer Mike etwa sagt, dass Trudeau zwar ein «Idiot» gewesen sei, als er sich angemalt habe. «Aber das ist nichts gegen die Falschheit von Herrn Scheer!».

Ein Premier als Aladin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kanadas Premier Trudeau hatte in den vergangenen Monaten nicht viel zu feiern. Erst wurde öffentlich, dass er Ermittlungen gegen das kanadische Unternehmen SNC-Lavalin wegen Bestechung in Libyen unterdrücken wollte - eine Ethik-Kommission bescheinigte ihm falsches Verhalten. Im September dann tauchte ein 20 Jahre altes Bild auf, das Trudeau mit dunkel geschminktem Gesicht - verkleidet als Aladdin - auf einer Party zeigte. Er entschuldigte sich für sein "rassistisches" Verhalten, sei schon immer "von Kostümen mehr begeistert gewesen, als es manchmal angebracht ist."

Viele der 37 Millionen Bürger tendieren zu liberaler und linker Politik. Scheers konservative Ansichten etwa zu Abtreibung oder Schwulenehe kommen bei ihnen nicht gut an. Und es hilft scheinbar nur wenig, wenn dieser ohne Ende wiederholt, die Offenheit bestehender Gesetze nicht antasten zu wollen.

Einen anderen Weg will Scheer dagegen in Sachen Klima gehen. «Die CO2-Steuer hat die Kosten auf die Dinge erhöht, die wir jeden Tag brauchen», wetterte er. Sein Klima-Programm soll den Kanadiern nicht weh tun. Kritiker halten es für entsprechend wirkungslos.

Kanadier wollen Trudeau besser kennen

Was sich mit einer Regierung unter seiner Führung sonst ändern würde, bleibt in vielen Bereichen unklar. Wirtschaftlich trauen die Bürger den Konservativen traditionell viel zu, doch die Ökonomie boomt ohnehin.

Auch haben Trudeau jüngst eröffnete Skandale nicht in dem Masse geschadet, wie seine Gegner gehofft hatten. Die meisten Kanadier seien der Meinung, den Premier besser zu kennen, erklärt Meinungsforscher David Coletto, Chef der Firma Abacus Data in Ottawa. Die Aladin-Affäre sei 20 Jahre her. «Und wenn die Wähler auf seine Karriere als Politiker schauen, sehen Sie, dass das nicht passt.» Trudeau nämlich habe Minderheiten aktiv eingebunden.

Wohl ist manch ein Kandadier ernüchtert, dass Trudeau einige seiner Versprechen nicht gehalten hat – etwa eine Wahlrechtsreform oder ein ausgeglichener Haushalt bis 2019. Aber Trudeau kann sich eben auch in Erfolgen sonnen: eine bessere Unterstützung für einkommensschwache Familien, die recht reibungslose Legalisierung von Cannabis und die Rettung des zwischenzeitlich am Abgrund stehenden Handelsabkommens Nafta mit den USA und Mexiko.

Schlägt die Stunde der Kleinen?

27 Millionen Kanadier stimmen heute Montag über neue Abgeordnete ab. Es deutet alles auf ein enges Rennen zwischen den Liberalen von Ministerpräsident Justin Trudeau und den Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Andrew Scheer hin.

Die Umfragen legen indes nahe, dass keine der beiden Parteien die absolute Mehrheit von 170 Sitzen erreicht. Und die Direktkandidaten liegen in vielen Wahlkreisen so nah beieinander, dass eine Prognose schwierig ist.

Im Falle einer nötigen Minderheitsregierung – in Kanada nichts Ungewöhnliches – würde die Stunde der kleinen Parteien schlagen. Ausschlaggebend könnten am Ende neben Yves-François Blanchet vom regionalen Bloc Québécois die Sozialdemokraten von Jagmeet Singh sein. Anders als Blanchet hatte dieser wie auch die Grüne Elizabeth May klar gemacht, Scheer nicht unterstützen zu wollen.