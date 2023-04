Im Sudan sind nach einer kurzen Feuerpause über Nacht die Kämpfe zwischen rivalisierenden Militäreinheiten weitergegangen.

Am Samstagmorgen sei Khartum erneut bombardiert worden, sagte ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort.

Zuvor hatte ein Reporter von Reuters von heftigen Schusswechseln und vereinzelten Luftangriffen in der Hauptstadt berichtet.

Auch Schüsse waren zu hören, berichtete der Reporter der Deutschen Presseagentur aus Khartum. Augenzeugen rapportierten Explosionen in der Hauptstadt auf Twitter.

Legende: Rauch über der Hauptstadt Khartum. Auch Bewohner berichten in Sozialen Medien von Explosionen. Keystone/AP Maheen S

Eine Feuerpause, die die Konfliktparteien am Freitag aufgrund der Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadans vereinbart hatten, habe in der Nacht noch grösstenteils gehalten, teilten Medienschaffende mit. Es sei lediglich zu «sporadischen Auseinandersetzungen» gekommen.

Über 400 Tote in einer Woche

Seit Samstag vergangener Woche kämpft die Armee des Landes gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit Rapid Support Forces (RSF) um die Macht.

Streit zwischen mächtigsten Generälen Box aufklappen Box zuklappen Im aktuellen Konflikt ringen die zwei mächtigsten Generälen des Sudan und ihre Einheiten um die Vorherrschaft im Land. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, hat das Militär hinter sich. Sein Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, steht der mächtigen paramilitärischen Gruppe RSF vor. Die beiden Generäle führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021. Seit Jahren soll die Macht an eine Zivilregierung übergeben werden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verloren seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen ihr Leben, mehr als 3500 wurden verletzt.

Flughafen Khartum im Zentrum des Konflikts

Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum steht seit Beginn des Konflikts im Zentrum der Kampfhandlungen. Diplomaten bemühen sich um eine belastbare Feuerpause für die Evakuierung auswärtiger Staatsbürger.

Verschiedene Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Grossbritannien, Spanien und die Schweiz, loten aktuell die Bedingungen einer solche Notmassnahme aus. Ein erster deutscher Versuch einer Evakuierung von Staatsbürgern mit Maschinen der Luftwaffe musste abgebrochen werden.

Medien: Spanische Flugzeuge führen Europäer heim

Spanien hat Medienberichten zufolge zwei Transportmaschinen der Luftwaffe für die Evakuierung seiner Staatsbürger und einiger anderer Europäer und Lateinamerikaner aus dem Sudan nach Afrika geschickt.

Einer der beiden Militärtransporter von Typ A400M sei bereits in Dschibuti am Horn von Afrika gelandet, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien am Freitag. Dschibuti ist rund 1700 Kilometer von Khartum entfernt. Eine dritte Maschine desselben Typs sei in Spanien in Bereitschaft.

Jedes der Militärflugzeuge könne mehr als 100 Menschen transportieren. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.