Die Lage in der Ukraine – eine Übersicht

Kiew im Visier der Russen: Die russische Armee ist bei ihrem Angriffskrieg auf die Ukraine bis in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete am Freitag russische «Saboteure» im nördlichen Stadtbezirk Obolon. Ukrainische Truppen rückten mit schwerer Militärtechnik in Kiew ein, um die Stadt zu verteidigen. «Die Stadt ist im Verteidigungsmodus», sagte Bürgermeister Vitali Klitschko der Agentur Unian zufolge.

Aussenminister Dmytro Kuleba berichtete zudem von «schrecklichen russischen Raketenangriffen» auf die Millionenstadt. Seit Beginn der grossangelegten Invasion am Donnerstag wurden auf ukrainischer Seite nach offiziellen Angaben mehr als 130 Soldaten getötet.

Legende: Soldaten der ukrainischen Nationalgarde beziehen im Zentrum von Kiew Stellung. Bild vom 25. Februar 2022. Reuters

Die Bevölkerung von Kiew war aufgefordert worden, Zuflucht zu suchen. Die U-Bahn-Stationen der Hauptstadt mit etwa 2.8 Millionen Einwohnern dienten als Schutzräume.

1 / 4 Legende: Menschen suchen Schutz, nachdem am Freitagmorgen in Kiew erneut die Sirenen heulten. Keystone 2 / 4 Legende: Sie versammeln sich auf Geheiss der Regierung auch in den U-Bahn-Stationen der ukrainischen Hauptstadt. Reuters 3 / 4 Legende: Zerstörter Wohnblock in der Hauptstadt Kiew. Reuters 4 / 4 Legende: Auch in der Region um Luhansk sollen Gebäude zerstört worden sein, wie diese von dritter Seite zur Verfügung gestellten Bilder aus Starobilsk zeigen. Reuters

Russlands Vorrücken: Die genaue militärische Lage blieb undurchsichtig. Russland setzte eigenen Angaben zufolge 118 ukrainische Militärobjekte «ausser Gefecht», darunter elf Militärflughäfen, und schoss fünf ukrainische Kampfflugzeuge und einem Hubschrauber ab. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der Stadt Charkiw waren am Nachmittag Zeugen zufolge Explosionen zu hören. Die Menschen wurden aufgefordert, in U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Die Stadt Lwiw im Westen des Landes erlässt einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine eine Ausgangssperre.

Russland offenbar zu Verhandlungen bereit Box aufklappen Box zuklappen Russland ist nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagnachmittag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet. Selenski hatte davor gemutmasst, dass der russische Angriff dazu dienen soll, ihn zu stürzen. «Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2». Er wolle in Kiew bleiben.

Einem russischen Militärsprecher zufolge eroberten die Russen das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl, knapp 70 Kilometer von Kiew entfernt.

Ukrainische Gegenwehr: Die ukrainischen Streitkräfte haben Russland nach eigenen Angaben bereits schwere Verluste zugefügt. Bisher hätten die einrückenden Truppen 2800 Soldaten «verloren», teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Freitagnachmittag mit. Dabei war unklar, ob es sich um getötete, verwundete oder gefangene Soldaten handeln soll. Ausserdem seien schätzungsweise bis zu 80 Panzer, mehr als 500 weitere Militärfahrzeuge sowie 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber zerstört worden, so die Nachrichtenagentur DPA. Die Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

Zuvor hatten die Streitkräfte mitgeteilt, es seien mehr als 1000 russische Angreifer getötet worden. «Wir sind stark! Der Sieg wird unser sein!», betonte das Ministerium. Russland hat nach eigenen Angaben keine nennenswerten Verluste erlitten.

Männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen, weil sie einberufen werden könnten.

Deshalb hat sich Putin zum Angriff entschlossen Box aufklappen Box zuklappen In einer Rede, die Wladimir Putin am Donnerstag – um 5 Uhr Kiewer Zeit – gehalten hatte, begründete der russische Präsident die Invasion als eine Art Selbstverteidigung. «Die Umstände erfordern entschlossenes und sofortiges Handeln von uns. Die Volksrepubliken im Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. Ich habe deswegen eine Militäroperation angeordnet.» Für SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky entbehrt Putins Rede jegliche Fakten. Es ergebe keinen Sinn, den Donbass schützen zu wollen, dann aber die Hauptstadt Kiew anzugreifen, die nicht zu diesem Gebiet gehöre. Die Gefahr sei nie von der Ukraine ausgegangen, die Gefahr sei von Anfang an von der russischen Regierung ausgegangen, sagt Tschirky. Sie rechnet mit der vollständigen Okkupation des Landes.

Die russischen Truppen waren seit dem frühen Donnerstagmorgen aus mehreren Richtungen auf ukrainisches Gebiet vorgerückt: aus den für unabhängig erklärten Regionen Donezk und Luhansk im Osten aus, im Süden von der Krim aus und im Norden aus Belarus. Aus fast der ganzen Ukraine wurden später Explosionen gemeldet, verursacht durch Kampfflugzeuge, Raketen und Artillerie. Laut dem ukrainischen Grenzschutz drangen auch Bodentruppen in die Ukraine vor. Wie sich die Beziehungen zwischen Moskau und der Ukraine zuspitzten lesen Sie hier.

Opfer und Flüchtende: Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Selenski am ersten Tag der russischen Invasion 137 Menschen verloren. 316 Soldaten seien verletzt worden, sagte er in einer Videobotschaft. Laut dem ukrainischen Innenministerium starben zwei Kinder, 33 zivile Ziele wurden in den letzten 24 Stunden getroffen. Laut UNO-Menschenrechtsbüro wiederum gibt es Berichte über mindestens 127 zivile Opfer in der Ukraine, davon 25 Tote und 102 Verletzte. Die eigentliche Zahl dürfte aber weitaus höher liegen.

01:22 Video Ukraine: Laut UNO sind Hunderttausende auf der Flucht Aus Tagesschau vom 25.02.2022. abspielen

Über Opfer auf der russischen Seite ist wenig bekannt, da der Kreml sich bisher diesbezüglich bedeckt hält. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte Agenturmeldungen zufolge, die russischen Truppen hätten 450 Tote zu verzeichnen. Die Agentur Tass zitiert ihrerseits das russische Verteidigungsministerium: Es seien allein 200 Ukrainer «neutralisiert» worden, als der strategisch wichtige Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew eingenommen worden sei. Hierzu gab es von ukrainischer Seite keine Bestätigung.

Weltweite Proteste gegen den Einmarsch

1 / 6 Legende: Das Brandenburger Tor in Berlin wurde am Donnerstagabend bei einer Solidaritäts-Demonstration in den Farben der Ukraine angeleuchtet. Keystone 2 / 6 Legende: In zahlreichen Städten weltweit – wie hier im australischen Sydney – äussern Menschen seit dem Donnerstag ihren Unmut gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Keystone 3 / 6 Legende: In Los Angeles solidarisierte sich die russische Gemeinschaft mit der Ukraine. Reuters 4 / 6 Legende: Die ukrainische Gemeinschaft organisierte eine Kundgebung in Bern – der rund hundert Personen folgten. Keystone 5 / 6 Legende: In Rom demonstrieren Menschen vor der russischen Botschaft. Reuters 6 / 6 Legende: Auch in der Downing Street in London hat es am Donnerstag eine Demonstration gegeben. Keystone

Anteilnahme auch in Russland: In Moskau habe es einzelne Protestaktionen gegeben, die aber rasch aufgelöst worden seien, wie Christof Franzen, ehemaliger SRF-Korrespondent in Russland berichtet. Er befindet sich derzeit in der russischen Hauptstadt. Es sei schwierig, eine klare Stimmungstendenz auszumachen. Der Kriegsbeginn sei vor allem für die liberale prowestliche Opposition ein Schock.

Audio In Moskau ist von Krieg wenig zu spüren 04:34 min, aus Rendez-vous vom 25.02.2022. abspielen. Laufzeit 04:34 Minuten.

«Die progressiven Russen sind tief betroffen und frustriert. Viele sagen, dass sie sich schämen und Russland auf Jahrzehnte Schaden nehmen wird.» Aber es gebe auch jene, die dem offiziellen Kreml-Narrativ folgten – dass die Ukrainer mithilfe der USA einen Genozid in der Ostukraine begingen und dem ein Ende gesetzt werden müsse.