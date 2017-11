Kirche in Sutherland Springs

In einer Baptistenkirche in Sutherland Springs, Texas, hat ein Schütze während eines Gottesdienstes offenbar 20 Menschen getötet und 24 verletzt. Andere Medien berichten von 27 Todesopfern.

Laut Medienberichten betrat der Schütze gegen 11:30 Uhr die First Baptist Church und eröffnete das Feuer.

Der Schütze wurde von der Polizei getötet, als er flüchten wollte.

Ein Mann hat in einer Baptistenkirche im US-Staat Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet. Albert Gamez, ein Bezirksrat des Wilson County, sprach sogar von 27 Todesopfern. Er berief sich dabei auf Rettungskräfte. Die Situation sei aber noch verworren, sagte er dem Sender CNN. Ein nahe gelegenes Spital versorgte demnach mehrere Opfer mit Schusswunden.

CNN berichtete, der Täter sei nach einer Autoverfolgungsjagd von der Polizei gestellt und erschossen worden. Das habe der örtliche Sheriff bestätigt.

Halbautomatische Waffe

Laut Medienberichten zufolge betrat der Schütze gegen 11:30 Uhr Ortszeit die First Baptist Church in Sutherland Springs und eröffnete das Feuer. Es seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen.

Inzwischen sind Beamte der US-Bundespolizei FBI und der Waffenbehörde ATF zum Tatort unterwegs. Die kleine Gemeinde Sutherland Springs befindet sich rund 50 Kilometer südöstlich von San Antonio.

US-Präsident Donald Trump wurde während seines Aufenthalts in Japan über die Bluttat informiert und twitterte: «Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein. Ich verfolge die Lage von Japan aus.»