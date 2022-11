Gut zwei Dutzend Männer unterschiedlichen Alters und allesamt Bauern sitzen in einem Halbkreis mitten in einem Feld. Es ist das Knoblauch-Demonstrationsfeld, das die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in der Gemeinde Quai, rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo, eingerichtet hat.

Der Instruktor erklärt den Bauern, wie sie ihr Land vor dem Anpflanzen vorbereiten müssen und welche biologischen Dünger zur Verfügung stehen. Aber auch, dass sie zwischen die Knoblauchpflanzen Geranien setzen sollen, um das Wasser und den Dünger länger halten zu können.

Legende: Knoblauch-Bauern lassen sich in einer Feldschule im ägyptischen Quai – etwa 150 Kilometer südlich von Kairo – über neue Pflanz- und Bewässerungsmethoden instruieren. SRF/Klaus Ammann

Ägypten gehört zu den zehn wichtigsten Exportländern von Knoblauch. Dessen Anbau hat hier jahrtausendelange Tradition. Doch die überlieferten Methoden funktionieren nicht mehr. Plötzliche heftige Regen im Sommer und deutlich höhere Temperaturen im ganzen Jahr machten dem Gemüse zu schaffen, sagt einer der Bauern.

Der Wandel im Kopf

Die Bauern müssten auch im Kopf auf den Klimawandel reagieren, stellt GIZ-Projektleiter Waleed Ramadan fest. Deshalb setze seine Organisation auf solche Demonstrationsfelder: «So können die Bauern die Pflanzungen eins zu eins mit ihren eigenen vergleichen.»

Ägypten leidet seit Jahren unter Wassermangel. Pro Kopf steht der Bevölkerung nur gut halb so viel Wasser zur Verfügung, wie die UNO eigentlich als Minimum definiert hat. Derweil wächst die Bevölkerung rasant. Der Wasserstand des Nils, der den Grossteil des Wassers liefert, sinkt wegen des Klimawandels. Aber auch, weil das südliche Nachbarland Äthiopien am Oberlauf des Flusses einen neuen Stausee füllt.

Geld für Investitionen fehlt

Die Knoblauch-Bauern in Quai könnten auf ganz einfache Weise mit rund einem Viertel weniger Wasser auskommen, erklärt Waleed Ramadan. Indem sie nicht mitten am Tag wässern, denn das vergrössere den Hitzestress der Pflanzen und das Wasser verdampfe schnell. Noch mehr Wasser könnte mit Tropf-Bewässerungsanlagen auf den Feldern gespart werden. Doch dafür fehlt der Kooperative das Geld.

Projekte wie jenes in Quai müssten den Bauern auch wirtschaftliche Perspektiven bieten, um nachhaltig zu sein, betont Assem Mohammed. Der Ökonom forscht am Zentralen Labor für Klima in der Landwirtschaft in Gizeh bei Kairo.

Karge Einkommen – kein Mindestpreis

Die allermeisten ägyptischen Bauern verkauften ihre Produkte ausschliesslich an Händler, zu sehr tiefen Preisen. So verdiene ein Landwirt monatlich umgerechnet rund 40 Schweizer Franken, viermal weniger als ein Taxifahrer.

Staatlich garantierte Mindestpreise gibt es laut Assem Mohammed in Ägypten nicht. Solange dies so bleibe, könnten die Bauern ihr Einkommen nur erhöhen, wenn sie direkt mit Abnehmern im In- und vor allem im Ausland verhandelten.

Dessen ist sich auch GIZ-Projektleiter Waleed Mohammed bewusst. Das Problem des Marktzugangs werde auch im Projekt mit der Bauernkooperative angegangen.