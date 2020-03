Weltweit sind inzwischen knapp 120'000 Infektionen mit dem Coronavirus erfasst – über 4200 Personen sind der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen.

Italien ist mit über 10'000 Fällen nach China das am meisten betroffene Land der Welt.

In Belgien ist heute der erste Todesfall bekannt geworden.

Weltweit haben sich knapp 66'000 Personen wieder erholt.

Europa

Italien: In Italien sind inzwischen über 10'000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist die höchste Anzahl ausserhalb Chinas. 631 Personen sind in Italien nach einer Infektion gestorben. Das südliche Nachbarland der Schweiz ist mittlerweile nahezu komplett abgeriegelt. Immer mehr Fluggesellschaften haben den Luftverkehr mit Italien eingestellt.

Deutschland: Das Robert-Koch-Institut geht von weiter steigenden und hohen Fallzahlen in Deutschland aus. Ziel müsse sein, die Entwicklung möglichst einzudämmen, sagt Vize-Präsident Lars Schaade. Dazu gehörten auch die Absage von Veranstaltungen und Einschränkungen im privaten Bereich. Inzwischen ist in Deutschland ein dritter Todesfall bekannt gegeben worden. Es handle sich um eine Person aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, sagte ein Vertreter des Kreises. Die Zahl der Infizierten dürfte bei über 1500 liegen.

Österreich: In Österreich sind laut Sozialministerium bisher 206 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Bei einem Gipfel im Bundeskanzleramt in Wien soll über weitere Massnahmen zur Bekämpfung der Virus-Ausbreitung beraten werden. Möglich ist, dass Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Am Dienstag hatte Österreich ein Einreiseverbot für Personen aus Italien verhängt.

Übriges Europa: Belgien vermeldet den ersten Todesfall. Dabei handle es sich laut Gesundheitsministerium um einen 90-Jährigen. Frankreich ist mit knapp 1800 bestätigten Fällen hinter Italien das am meisten vom Coronavirus betroffene Land in Europa. Nur knapp dahinter folgt Spanien. Das Land verbietet im Kampf gegen das Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen in Madrid sowie in zwei Gebieten im Baskenland und der Region Rioja. In Grossbritannien haben sich bislang fast 400 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Virus angesteckt. Erstmals ist bei einem Mitglied des britischen Parlaments das Virus nachgewiesen worden. Es handelt sich um Gesundheitsstaatssekretärin Nadine Dorries.

Asien

China: Mit 24 neu nachgewiesenen Fällen ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in China wieder leicht gestiegen. Landesweit wurden fünf Fälle mehr als am Dienstag registriert. Damals war die bisher niedrigste Zahl neuer Covid-19-Erkrankungen seit Ausbruch der Epidemie verkündet worden. Allerdings wurden zehn der neuen Fälle von den Behörden auf zugereiste Personen aus dem Ausland zurückgeführt. Allein in Peking wurde den Angaben nach die Erkrankung bei sechs Reisenden entdeckt, die aus Italien oder aus den USA nach China gekommen waren.

Südkorea: In Südkorea steigt die Zahl der Neuinfektionen sprungartig an, nachdem Hunderte Mitarbeiter eines Callcenters untersucht wurden. Dort war das Coronavirus Anfang der Woche nachgewiesen worden. Am Mittwoch wurden im Land 242 neue Fälle gemeldet, am Dienstag waren es noch 35. Insgesamt haben in Südkorea 7755 Menschen mit dem Virus angesteckt, soviel wie in keinem anderen asiatischen Land ausser China.

Übriges Asien: In Japan sind rund 580 Fälle bekannt. Nach offiziellen Angaben sind 12 Todesfälle zu beklagen. Nordkorea hat im Kampf gegen das Coronavirus alle ausländischen Besucher unter eine mehrwöchige Quarantäne gestellt, um zu verhindern, dass der Erreger ins Land eingeschleppt wird. Ausserdem schloss die Regierung von Machthaber Kim Jong Un die Landesgrenzen.

Andere Regionen

Iran: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat sich die Zahl der Toten auf 354 erhöht, die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen im Land ist auf über 9000 gestiegen. Präsident Hassan Ruhani will nun persönlich die Leitung des Krisenstabs übernehmen.

Türkei: In der Türkei ist der erste Coronavirus-Fall gemeldet worden. Der positiv auf das Virus getestete Mann sei erst kürzlich von einer Europareise zurückgekehrt, hiess es in Ankara.

USA: In Amerika sind die Zahlen der Infizierten stark angestiegen – inzwischen sind über 1000 Fälle bestätigt, 31 Personen seien der Lungenkrankeit erlegen.