Gambias abgewählter Präsident Jammeh will an der Macht bleiben. Doch die Nachbarstaaten Nigeria und der Senegal sind offenbar kurz davor, ihn mit Waffengewalt aus dem Amt zu drängen.

Kriegsgefahr in Gambia – Tausende fliehen 1:33 min, aus Tagesschau vom 18.1.2017

Das Wichtigste in Kürze

In Gambia könnte ein Militäreinsatz unmittelbar bevorstehen: Sowohl Nigeria wie auch der Senegal haben ihre Truppen an die Grenze verlegt.

Die beiden Nachbarländer machen so Druck auf Gambias abgewählten Präsidenten Jammeh, dessen Amtszeit heute endete. Er will das jedoch nicht akzeptieren.

Jammehs demokratisch gewählter Nachfolger Barrow sollte am Donnerstag vereidigt werden.

Immer mehr Gambier verlassen aus Angst vor einer Militärintervention das Land.

Patrik Wülser: «Der Konflikt scheint zu eskalieren»

Es seien rund 200 Soldaten, Transportflugzeuge und Helikopter nach Dakar verlegt worden, erklärte die nigerianische Luftwaffe über Facebook. Von dort könnten sie den Einsatz im benachbarten Gambia beginnen.

Nach örtlichen Medienberichten hat der Senegal bereits hunderte Soldaten an die gambische Grenze gebracht. Diese seien Teil der Eingreiftruppe der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas).

2000 Touristen werden weggebracht

Mit den Truppenverschiebungen soll der Druck auf Gambias abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh erhöht werden, der seit 22 Jahren an der Macht ist. Obwohl seine Amtszeit eigentlich heute enden sollte, weigert er sich standhaft, zurückzutreten. Ganz im Gegenteil: Jammeh hatte am Dienstag gar noch den Ausnahmezustand verhängt, um so an der Macht zu bleiben. Wahlsieger Adama Barrow, der in den Senegal geflohen ist, sollte am Donnerstag seinen Amtseid ableisten.

Zusatzinhalt überspringen EDA rät von Reisen ab Das Aussendepartement in Bern rät ausdrücklich davon ab, nach Gambia zu reisen. Eine militärische Intervention und somit ein bewaffneter Konflikt könnten nicht ausgeschlossen werden. Bei Unruhen sei es zudem möglich, dass Flüge vorübergehend eingestellt und die Grenzübergänge geschlossen werden.

Unterdessen haben europäische Reiseveranstalter mit der Rückführung von rund 2000 Touristen aus Gambia begonnen. Der britische Anbieter Thomas Cook teilte mit, rund 1000 Urlauber schnellstmöglich mit Sonderflügen ausser Landes zu bringen. Die niederländischen Reiseveranstalter Tui und Corendon erklärten, dass sie ebenfalls rund 1000 Touristen ausfliegen würden.

Jammehs Rückhalt schwindet

Langzeitpräsident Jammeh verliert unterdessen weiter an Rückhalt. Kulturminister Benjamin Roberts erklärte am Dienstag seinen Rücktritt – damit war er der sechste gambische Minister innerhalb von weniger als 48 Stunden, der sich von Jammeh abwandte. Zuvor hatten bereits der Handels-, Aussen-, Finanz-, Umwelt- und Sportminister ihre Rücktritte verkündet.