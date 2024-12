Die 22-jährige kurdische Iranerin wurde im September 2022 in Teheran festgenommen. Am 16.9.2022 starb sie an den Verletzungen, die ihr in Haft durch die Polizei zugefügt wurden. Offizieller Grund der Festnahme war, dass Amini ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäss getragen habe. Ihr Tod führte zu landes- und weltweiten Protesten gegen die Repressionen durch das islamische Regime im Iran.