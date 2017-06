In den 1990er Jahren herrschte Serbien mit harter Hand über die albanische Bevölkerungsmehrheit in Kosovo. Unter ihrem Schatten-Präsidenten Ibrahim Rugova leisteten die Kosovo-Albaner passiven Widerstand. Ein grosser Teil der jungen Männer gingen ins Exil, viele von ihnen in die Schweiz.



Nach Kriegsende in Bosnien 1995 formierte sich vor allem in den ländlichen Gebieten die Kosovo-Befreiungsarmee UÇK, die Anschläge auf serbische Polizisten und Soldaten verübten. Serbien schlug zurück. Berichte von Massakern schreckten den Westen auf. Anfang 1999 scheiterten letzte Friedensverhandlungen in Rambouillet bei Paris. Die Nato griff ein und bombardierte Ziele in Serbien und Kosovo. Im Juni 1999 zog sich der serbische Staat zurück.



Unter den Augen der internationalen Gemeinschaft besetzte die UÇK anschliessend die Schalthebel der Macht. 2008 erklärte Hashim Thaçi die Unabhängigkeit Kosovos – gegen den Willen Serbiens. Die Schweiz, die USA und die meisten EU-Länder haben Kosovo als Staat anerkannt.