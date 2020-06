Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis kommen die USA nicht zur Ruhe.

In mehreren US-Metropolen kam es in der sechsten Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt ausarteten.

Präsident Trump soll am Freitagabend eine Stunde im Bunker verbracht haben, nachdem er sich um seine Sicherheit besorgt gezeigt hat.

In der Nacht berichtete der Sender CNN, dass in New York Tausende Menschen auf die Strasse gegangen seien. Auf Fernsehbildern waren allerdings auch brennende Fahrzeuge in Boston und Plünderungen in Philadelphia zu sehen.

In der US-Hauptstadt Washington zogen Demonstranten am Sonntagabend erneut vor das Weisse Haus. Es kam zu Zusammenstössen mit der Polizei. Demonstranten skandierten «Kein Frieden ohne Gerechtigkeit».

US-Präsident im Bunker

Laut den sich deckenden Angaben zweier anonymer Zeugen – eines Verwaltungsbeamten und eines dem Weissen Haus nahestehenden Republikaners – wurde Donald Trump am Freitagabend vom Geheimdienst in einen Bunker des Weissen Hauses gebracht. Hunderte von Demonstranten hatten sich vor der Exekutivvilla versammelt, wobei einige von ihnen Steine warfen und an Barrikaden rütteltelten. Im Bunker, der für Notfälle wie Terroranschläge vorgesehen ist, soll der Präsident dann über eine Stunde verbracht haben.

Die abrupte Entscheidung der Agenten unterstrich die aufgewühlte Stimmung rund ums Weisse Haus, wo die Sprechchöre der Demonstranten im Lafayette-Park das ganze Wochenende lang zu hören waren und Geheimdienstagenten und Vollzugsbeamte Mühe hatten, die Menschenmassen einzudämmen.

15 Staaten mobilisierten Nationalgarden

Nach Angaben des Senders CNN verhängten mindestens 40 Städte nächtliche Ausgangssperren, darunter auch Washington. Von den Massnahmen waren demnach insgesamt zehn Millionen Menschen betroffen.

Der Gouverneur des Bundesstaats Arizona, Doug Ducey, erliess gar für die gesamte Woche bis zum 8. Juni eine nächtliche Ausgangssperre. Mindestens 15 der 50 US-Bundesstaaten und der Hauptstadtbezirk Washington mobilisierten die Nationalgarde, meldete CNN weiter. Die Nationalgarde gehört zur Reserve der US-Streitkräfte und kann in Bundesstaaten in Ausnahmesituationen zu Hilfe gerufen werden.

Trump droht antifaschistischen Gruppen

Trump machte am Sonntag linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. Er kündigte umgehend an, die Antifa solle in den USA als Terrororganisation eingestuft werden. Details liess er aber zunächst offen.

Trump fordert «härtere Gangart» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Nach den Ausschreitungen in zahlreichen amerikanischen Städten ruft US-Präsident Donald Trump Bürgermeister und Gouverneure aus der demokratischen Partei zu einem schärferen Durchgreifen auf. «Legen Sie eine härtere Gangart ein», schrieb Trump auf Twitter.

Und er fügte hinzu: «Diese Menschen sind Anarchisten. Rufen Sie jetzt unsere Nationalgarde. Die Welt schaut zu und lacht Sie und den Schläfrigen Joe aus.» Der Republikaner Trump verunglimpft seinen voraussichtlichen Herausforderer bei der Wahl im November, den demokratischen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden, als «Schläfrigen Joe».

In weiteren Tweets lobte Trump erneut den Einsatz der Nationalgarde im US-Bundesstaat Minnesota, wo die Proteste ausgebrochen waren, und mahnte, die Kräfte hätten früher angefordert werden sollen.

In einem anderen Tweet schrieb der Präsident in Grossbuchstaben schlicht: «Recht & Ordnung!»

Zum Antifaschismus bekennen sich zahlreiche unterschiedliche linke oder auch linksradikale Gruppen in den USA. Die Antifa hat aber keine zentrale Führungs- oder Organisationsstruktur. Trump hatte bereits im vergangenen August mitgeteilt, man erwäge ein Verbot der Gruppierung.

Trump droht Demonstranten The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Floyd war am Montagabend nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota verstorben. Einer von vier beteiligten Beamten sass dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie im Nacken. Die Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er.

George Floyds Sohn wünscht friedliche Proteste Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ein Sohn des bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd hat dazu aufgerufen, bei den anhaltenden Protesten in den USA Gewalt zu vermeiden. In einem TV-Interview mit dem CNN-Tochtersender KBTX appellierte Quincy Mason Floyd an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Zugleich äusserte sich der Mann, der in Bryan (Texas) lebt, bewegt über die grosse Anteilnahme am Tod seines Vaters. «Jeder kommt und zeigt ihm Liebe. Mein Herz ist sehr berührt von all dem.»

Tausende Soldaten im Einsatz

Bereits in den vergangenen Nächten war es bei Protesten in Minneapolis und zahlreichen anderen Städten zu Gewalt gekommen – von New York an der Ostküste bis Los Angeles an der Westküste. Auf Fernsehbildern waren vielerorts brennende Autos und Geschäfte zu sehen.

Die Nationalgarde von Minnesota teilte am Sonntag mit, mehr als 5000 von insgesamt bis zu 10'000 mobilisierten Soldaten seien bereits im Einsatz. Weitere Soldaten stünden bereit.