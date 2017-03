Krawalle nach Redeverboten für türkische Minister 2:19 min, aus Tagesschau Spätausgabe Wochenende vom 11.3.2017

Das Wichtigste in Kürze

Ein Wahlkampfauftritt der türkischen Familienministerin in Rotterdam wurde verboten , die Diplomatin von niederländischen Sicherheitskräften an die Grenze nach Deutschland begleitet.

, die Diplomatin von niederländischen Sicherheitskräften an die Grenze nach Deutschland begleitet. Vor dem türkischen Konsulat kam es in der Nacht zu Zusammenstössen von Anhängern des türkischen Präsidenten Erdogan mit der Polizei . Auch in Berlin und Düsseldorf protestierten hunderte Türken gegen die Auftrittsverbote der Niederlandet.

. Auch in Berlin und Düsseldorf protestierten hunderte Türken gegen die Auftrittsverbote der Niederlandet. In Ankara wurde die niederländische Vertretung, die zuvor durch Sicherheitskräfte umstellt worden war, durch hunderte Demonstranten belagert.

Die niederländische Polizei ist am späten Samstagabend gegen türkische Demonstranten in Rotterdam vorgegangen, um eine Strasse in der Umgebung des dortigen Konsulats der Türkei zu räumen. Laut dem türkischen Fernsehen kamen auch Hunde und Schlagstöcke zum Einsatz.

Familienministerin ausgewiesen

Zuvor war die türkische Familien- und Sozialministerin Fatma Betül Sayan Kaya aufgefordert worden, auf kürzestem Wege nach Deutschland zurückzukehren, berichtete der niederländische Sender NOS. Später hiess es, dass die niederländischen Behörden die türkische Familienministerin von Rotterdam in Richtung der deutschen Grenze begleitet hätten. Sie soll ausgewiesen werden, nachdem sie zuvor daran gehindert wurde, vor Türken in Rotterdam aufzutreten.

Kaya sei auf dem Weg nach Deutschland, sagte Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb in der Nacht. Die Ministerin war in die niederländische Hafenstadt gereist, nachdem dem türkischen Aussenminister Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis für einen Abstimmungskampfauftritt verweigert worden war. Die Polizei hinderte Kaya jedoch daran, das türkische Generalkonsulat in Rotterdam zu betreten.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, der Auftritt der Ministerin könne nicht zugelassen werden. Die Ministerin, die am Betreten des Konsulats gehindert wurde, harrte unterdessen in ihrem Auto aus. Auf Twitter schrieb sie: «Die Niederlande verletzen alle internationalen Gesetze, Konventionen und Menschenrechte, indem sie mich nicht ins türkische Konsulat in Rotterdam lassen.»

Krawalle in Rotterdam

Vor dem Gebäude demonstrierten in der Nacht rund 1000 Menschen mit türkischen Flaggen. In der Nacht trieb die Polizei die Menge mit Wasserwerfern und berittenen Beamten auseinander.

Nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP rief ein türkischer Abgeordneter die Demonstranten in Rotterdam auf, solange zu bleiben, bis die Ministerin zu ihnen spricht. Auf Bildern des türkischen Fernsehens war zu sehen, wie Polizisten einige Demonstranten teils unter Einsatz von Hunden und Schlagstöcken abdrängten. Zu den Protesten vor dem Konsulat hatten türkische Medien aufgerufen.

Auftritt in der Schweiz abgesagt Ein für heute Sonntag in der Schweiz geplanter Auftritt des türkischen

Aussenministers Mevlüt Cavusoglu ist derweil abgesagt worden, wie ein

Vertreter der Erdogan-nahen Organisation Union Europäisch-Türkischer

Demokraten (UETD) bestätigte.



Cavusoglu wird stattdessen

vor Landsleuten bei einer genehmigten Veranstaltung im französischen

Metz sprechen.

Erdogan droht

Als Reaktion auf die diplomatische Krise mit der Regierung in Den Haag haben die türkischen Behörden derweil die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgeriegelt. Die Zugänge seien «aus Sicherheitsgründen» gesperrt worden, hiess es aus dem türkischen Aussenministerium. Gleiches gelte für die Residenzen des Geschäftsträgers der Botschaft und des Konsuls.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor das niederländische Einreiseverbot für Aussenminister Mevlüt Cavusoglu als «Relikt» des Nationalsozialismus bezeichnet. Er drohte mit Vergeltung. Erdogan kündigte an, niederländische Regierungsvertreter künftig nicht mehr ins Land zu lassen und drohte mit Landeverboten für niederländische Flugzeuge in der Türkei.

Cavusoglu soll in Metz reden Nach dem Einreiseverbot in die Niederlande und der Absage eines Auftritts in der Schweiz wird der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntag zu einem Wahlkampfauftritt in Frankreich erwartet. Der Minister wolle in der Stadt Metz sprechen, sagte am Samstagabend ein Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung.



Derzeit gebe es keine Pläne, die Veranstaltung abzusagen. Die Rede ist für 13.00 Uhr geplant.

Die türkische Regierung bestellte den Geschäftsträger der niederländischen Botschaft ein. Die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul wurden abgeriegelt, «aus Sicherheitsgründen».

Proteste in Berlin: «Emotional, aber friedlich»

Nach den Absagen mehrerer Veranstaltungen türkischer Politiker in den Niederlanden haben auch in Berlin bis zu 300 Menschen spontan vor der Botschaft der Niederlande protestiert. Bei der Kundgebung in der Nacht sei es «emotional, aber friedlich» zugegangen, teilte die Polizei mit.

Die Teilnehmer hätten sich ab 22.30 Uhr versammelt, türkische Fahnen geschwenkt und türkische Parolen skandiert, die laut Übersetzern der Polizei keine strafbaren Aussagen enthielten. Die Polizei sicherte die Versammlung mit etwa 80 Beamten. Gegen 1.30 Uhr löste sich die Kundgebung auf, die Polizei blieb zunächst mit einigen Einsatzkräften vor Ort.

Demo in Düsseldorf: «Holland Nazis»

Auch vor dem niederländischen Generalkonsulat in Düsseldorf haben sich in der Nacht etwa 300 Menschen versammelt, um gegen die Absagen von Veranstaltungen türkischer Politiker in den Niederlanden zu protestieren. Die spontane Kundgebung verlaufe bisher friedlich, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit.

Die Polizei schütze die Veranstaltung und das Konsulat. Vor Ort seien etwa 150 Beamte. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein, um sich aus der Luft ein Bild von der Lage zu machen. Bilder und Videos auf Twitter zeigten Menschen, die Türkei-Fahnen schwenkten und «Holland Nazis» skandierten.