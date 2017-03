Krawalle nach Redeverboten für türkische Minister 2:19 min, aus Tagesschau Spätausgabe Wochenende vom 11.3.2017

Das Wichtigste in Kürze

Ein Wahlkampfauftritt der türkischen Familienministerin in Rotterdam wurde verboten , die Diplomatin von niederländischen Sicherheitskräften an die Grenze nach Deutschland eskortiert.

, die Diplomatin von niederländischen Sicherheitskräften an die Grenze nach Deutschland eskortiert. Vor dem türkischen Konsulat kam es in der Nacht zu Zusammenstössen von etwa 1000 Anhängern des türkischen Präsidenten Erdogan mit der Polizei . Auch in Berlin und Düsseldorf protestierten hunderte Türken gegen die Auftrittsverbote der Niederlande.

. Auch in Berlin und Düsseldorf protestierten hunderte Türken gegen die Auftrittsverbote der Niederlande. In Ankara wurde die niederländische Vertretung, die zuvor durch Sicherheitskräfte umstellt worden war, durch hunderte Demonstranten belagert.

In Folge des Einreiseverbots für Ministerin Sayan Kaya kam es vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam zu Demonstrationen. Vor dem Gebäude versammelten sich rund 1000 Menschen mit türkischen Flaggen. In der Nacht trieb die Polizei die Menge mit Wasserwerfern und berittenen Beamten auseinander. Laut dem türkischen Fernsehen kamen auch Hunde und Schlagstöcke zum Einsatz.

Nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP rief ein türkischer Abgeordneter die Demonstranten in Rotterdam auf, solange zu bleiben, bis die Ministerin zu ihnen spricht. Zu den Protesten vor dem Konsulat hatten türkische Medien aufgerufen.

Familienministerin ausgewiesen

Zuvor haben die niederländischen Behörden die türkische Familien- und Sozialministerin Fatma Betül Sayan Kaya zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen.

Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 11. März 2017

Kaya wurde von der Polizei zur deutschen Grenze eskortiert. Von Deutschland aus flog sie am Morgen zurück in die Türkei. Nach ihrer Landung in Istanbul kritisierte sie die Behandlung durch die niederländischen Behörden. Das sei «antidemokratisch», die Niederlande hätten die «Bewegungsfreiheit, die Redefreiheit, jede Art von Freiheit» ausgesetzt. Auf dem Flughafen wurde sie von einer Menschenmenge empfangen, die türkische Flaggen schwenkte.

3) Democracy, fundamental rights, human rightsandfreedoms... All forgottenin Rotterdam tonight. Merelytyrannyandoppression. — Dr.BetülSayanKaya (@drbetulsayan) 11. März 2017

Die Ministerin war am Samstagabend per Auto von Düsseldorf aus in die niederländische Hafenstadt gereist, nachdem dem türkischen Aussenminister Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis für einen Wahlkampfauftritt verweigert worden war.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte verurteilte den Besuch der türkischen Ministerin als «unverantwortlich», da ihr bereits vor ihrer Ankunft in Rotterdam wiederholt mitgeteilt worden sei, dass ihr Aufenthalt «unerwünscht» sei.

Die niederländische Regierung erklärte, schon im Vorfeld des geplanten Besuches des türkischen Aussenministers habe Den Haag klargemacht, dass die Niederlande «die öffentliche Ordnung und die Sicherheit unseres Landes nicht gefährden» wollten, indem sie Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder zuliessen.

Die «Suche nach einer vernünftigen Lösung» mit der türkischen Seite habe sich jedoch als unmöglich erwiesen. Die «verbalen Angriffe» von Seiten der türkischen Behörden seien «inakzeptabel», erklärte die niederländische Regierung. Dennoch sei Den Haag weiter «zum Dialog mit der Türkei entschlossen».

Auftritt in der Schweiz abgesagt Ein für heute Sonntag in der Schweiz geplanter Auftritt des türkischen Aussenministers Mevlüt Cavusoglu ist derweil abgesagt worden, wie ein Vertreter der Erdogan-nahen Organisation Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) bestätigte.





Erdogan droht

Als Reaktion auf die diplomatische Krise mit der Regierung in Den Haag haben die türkischen Behörden derweil die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgeriegelt. Die Zugänge seien «aus Sicherheitsgründen» gesperrt worden, hiess es aus dem türkischen Aussenministerium. Gleiches gelte für die Residenzen des Geschäftsträgers der Botschaft und des Konsuls.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor das niederländische Einreiseverbot für Aussenminister Mevlüt Cavusoglu als «Relikt» des Nationalsozialismus bezeichnet. Er drohte mit Vergeltung. Erdogan kündigte an, niederländische Regierungsvertreter künftig nicht mehr ins Land zu lassen.

Cavusoglu soll in Metz reden Nach dem Einreiseverbot in die Niederlande und der Absage eines Auftritts in der Schweiz wird der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntag zu einem Wahlkampfauftritt in Frankreich erwartet. Der Minister wolle in der Stadt Metz sprechen, sagte am Samstagabend ein Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung.



Derzeit gebe es keine Pläne, die Veranstaltung abzusagen. Die Rede ist für 13.00 Uhr geplant.

Proteste in Berlin: «Emotional, aber friedlich»

Auch in Berlin haben bis zu 300 Menschen spontan vor der Botschaft der Niederlande protestiert. Bei der Kundgebung in der Nacht sei es «emotional, aber friedlich» zugegangen, teilte die Polizei mit.

Proteste vor niederländischer Botschaft Hunderte Demonstranten haben vor der niederländischen Botschaft in Ankara gegen die Redeverbote für türkische Minister demonstriert. Sicherheitskräfte sperrten die Zugangsstrasse zu dem Gebäude ab.



Etwa 500 Erdogan-Anhänger, die türkische Flaggen schwenkten, hätten das Areal belagert, hiess es in türkischen Medien. Einige hätten das Gebäude der Botschaft mit Eiern beworfen, trotz der Aufforderung, friedlich zu protestieren.



Demo in Düsseldorf: «Holland Nazis»

Auch vor dem niederländischen Generalkonsulat in Düsseldorf haben sich in der Nacht etwa 300 Menschen versammelt. Die spontane Kundgebung verlaufe bisher friedlich, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit.