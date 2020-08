Die behandelnden Ärzte des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben nach eigenen Angaben beim Putin-Kritiker eine Stoffwechselstörung diagnostiziert.

Das sagte der Chefarzt Alexander Murachowski in einem Krankenhaus der sibirischen Grossstadt Omsk der Agentur Interfax zufolge.

Die Mediziner hatten zuvor schon mitgeteilt, dass sie keine Spuren von Gift im Körper des 44-Jährigen entdeckt hätten.

Nawalnys Team hatte dagegen unter Berufung auf einen Polizeibeamten davon gesprochen, dass sie einen «tödlichen Stoff» gefunden hätten.

Der Chefarzt sagte weiter, die Ärzte hätten einen chemischen Stoff an der Kleidung und der Haut von Nawalny gefunden. Das sei aber ein üblicher chemischer Stoff, der auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. «Der wurde nicht im Blut, sondern an Nawalnys Haut und der Kleidung entdeckt», sagte er.

Nawalny soll nach Deutschland

Zur Behandlung seiner Vergiftungs-Symptome sollte Nawalny mit einem Spezialflugzeug nach Deutschland gebracht werden. Seine Ärzte erklärten aber, er sei zurzeit nicht transportfähig. Der Zustand des 44-Jährigen müsse erst stabilisiert werden, sagte Murachowski. Ihn jetzt auszufliegen, würde Nawalnys Leben bedrohen.

Kremel stellt sich nicht gegen Transport Textbox aufklappen Textbox zuklappen Der Kreml stellt sich nach eigenen Angaben nicht gegen einen Transport des möglicherweise vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ins Ausland. «Das ist ausschliesslich eine medizinische Angelegenheit», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge. «Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Formalitäten, die noch notwendig sind. Aber es gibt für niemanden irgendwelche Hindernisse. Das ist die Entscheidung des behandelnden Arztes.»

Zudem seien medizinische Spezialisten aus Moskau nach Omsk gebracht worden, die nicht schlechter als ihre Kollegen in Europa seien. Darüber hinaus gebe es zahlreiche rechtliche Fragen, die vor einer Übergabe Nawalnys an europäische Ärzte geklärt werden müssten. Nawalnys Team und auch seine Familie bestehen weiter auf einen Transport.

Der oppositionelle Politiker liegt im Koma, auf der Intensivstation eines Spitals in der sibirischen Stadt Omsk. Seine Anhänger gehen davon aus, dass er vergiftet wurde.

Nawalny-Team: «Gefährliches Gift im Körper gefunden» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Im Organismus von Nawalny ist nach Angaben seines Teams ein vermutlich «tödliches Mittel» gefunden worden. Die Polizei habe den Ärzten mitgeteilt, dass sie diesen gefährlichen Stoff gefunden hätten, sagte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow, in Omsk. Das Gift sei demnach nicht nur gefährlich für Nawalny, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei, sagte er. Nawalnys Team veröffentlichte den Auftritt Schdanows und der Frau des Politikers als Video.

«Nawalnys Leben hängt jetzt von der Tatsache ab, dass der Chefarzt der Intensivstation sich weigert, Verantwortung zu übernehmen», schrieb seine Sprecherin bei Twitter. David Nauer, SRF-Korrespondent in Russland, sagt: Nawalnys Leute seien zwar manchmal etwas vorschnell mit ihren Beurteilungen. Doch: «Die russischen Behörden und das Spital in Omsk sind schon etwas seltsam in ihren Handlungen. Man muss den Verdacht haben, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.»

Nawalny hatte sich auf einer politischen Reise in Sibirien aufgehalten, um die Regionalwahlen im September vorzubereiten. Er warb dort für seine Strategie einer so bezeichneten «klugen Abstimmung», die darauf gerichtet ist, jede beliebige Partei zu wählen – nur nicht die Kremlpartei Geeintes Russland von Wladimir Putin. Er will damit deren Dominanz in Russland brechen. Nawalny gilt innenpolitisch als Staatsfeind Nummer eins des Kremls.