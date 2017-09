Nordkoreas Aussenminister droht den USA mit einem neuen Atomtest.

Beim nächsten Test könne es die «stärkste Explosion einer Wasserstoffbombe» im Pazifischen Ozean geben. Mit diesen Worten wurde der nordkoreanische Aussenminister von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Ri habe das in New York in Anspielung auf die Drohung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit «einer harten Gegenmassnahme auf höchstem Niveau» gegen die USA gesagt. Ri räumte jedoch selbst ein, dass er nicht wisse, welche Aktionen sein Land auf Befehl Kim Jong Uns unternehmen werde.

Dementen Greis bändigen

Derweil hat der nordkoreanische Diktator auf die martialischen Äusserungen von US-Präsident Donald Trump in dessen Rede vor der UNO-Generalversammlung reagiert. So bezeichnete Kim Jon Un den US-Präsidenten Trump in einer Erklärung als geisteskranken, dementen Greis. Wörtlich sagte Kim Jong Un gegenüber den nordkoreanischen Staatsmedien: «Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis gewiss und auf jeden Fall mit Feuer bändigen.»

Trumps Rede mit scharfen Worten Richtung Nordkorea

Zuvor hatte Donald Trump in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung dem Regime in Pjöngjang mit der vollständigen Zerstörung gedroht.

EU verschärfen Sanktionen

Anfang der vergangenen Woche hatte der UNO-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Pjöngjang wegen dessen Atomtest am 3. September deutlich verschärft. Demnach hatte Nordkorea nach eigenen Angaben erneut eine Wasserstoffbombe gezündet.

Neben der UNO haben auch die USA die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft. Sie zielen darauf ab, jeglichen Handel mit Nordkorea zu unterbinden. Banken weltweit können künftig keine Geschäfte mehr mit Nordkorea abwickeln und gleichzeitig straffrei Geschäftsbeziehungen in oder mit den USA unterhalten. Japan und Südkorea haben die neuen Massnahmen begrüsst.

Auch die Europäische Union kündigte am Donnerstagabend neue Sanktionen gegen Pjöngjang an. Dabei soll es um ein Verbot von Investitionen in Nordkorea für sämtliche Wirtschaftszweige gehen, wie es aus EU-Diplomatenkreisen hiess.

China ruft Nordkorea zur Vernunft

Die EU will die neuen Sanktionen im Oktober verabschieden. Diese Grundsatzentscheidung trafen die für Sicherheitsfragen zuständigen EU-Botschafter am Donnerstagabend, wie es aus EU-Diplomatenkreisen weiter hiess. Dabei sollen auch Ölausfuhren in das Land untersagt werden. Zudem sind Einreiseverbote und Kontosperren für weitere nordkoreanische Personen, Organisationen und Unternehmen geplant.

China rief Nordkorea seinerseits erneut dazu auf, das Atomprogramm aufzugeben. Aussenminister Wang Yi sagte in New York: «Wir rufen Nordkorea dazu auf, nicht weiter in die eingeschlagene gefährliche Richtung zu gehen.» Russlands Aussenminister Sergej Lawrow warnte davor, Sanktionen im Alleingang zu verhängen, die über Strafmassnahmen des UN-Sicherheitsrats hinausgehen.