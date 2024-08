Armee will «mindestens 19 Hamas-Terroristen eliminiert» haben

Amphibisches Angriffsschiff «USS Wasp» ankert in Limassol

Ägypten kritisiert israelischen Angriff auf Schulgebäude in Gaza

Israelische Armee meldet Luftangriff in Gaza-Stadt

Schweiz ruft zu «regionaler Deeskalation» in Nahost auf

Weiterer Hamas-Verantwortlicher in Sidon im Südlibanon getötet

Israelische Panzer in Chan Yunis

Austin kündigt Verlegung militärischer Kräfte in die Region an

Israels Verteidigungsminister wendet sich an Bevölkerung Libanons

Israel will an Waffenruhe-Verhandlungen am 15. August teilnehmen