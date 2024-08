Erdogan spricht mit Biden: «Israel will keinen Waffenstillstand»

1. August: UNRWA-Kommissar Lazzarini in Lausanne ausgebuht

Vier Tote in Libanon nach israelischem Angriff

Sicherheitswarnung an alle Israeli weltweit

Zehn Menschen bei Angriff auf Schule in Schejaia getötet

Höchste Alarmbereitschaft in Israel

Israel nach Drohungen in erhöhter Alarmbereitschaft

Tausende bei Trauerzeremonie für Hanija in Teheran

Weltsicherheitsrat ruft zur Deeskalation in Nahost auf

UNO mahnt Verhandlungen zur Entschärfung in Nahost an

Leiche des Hisbollah-Kommandanten in Trümmern gefunden

Zwei Journalisten bei israelischem Beschuss in Gaza getötet

Iran ordnet dreitägige Staatstrauer an

US-Aussenminister: Waren in Hanija-Tötung nicht involviert

Hanija-Trauerfeier am Donnerstag in Teheran – Begräbnis in Doha