Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben alle russischen Drohnen einer neuen Angriffswelle abgeschossen. 15 sogenannte Kamikaze-Drohnen seien allein über der Hauptstadt Kiew abgefangen worden, teilte die Militärverwaltung der Metropole am Donnerstag mit.

Insgesamt habe das russische Militär 24 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gelenkt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Am Donnerstagmorgen wurde zudem wegen eines mutmasslichen russischen Raketenangriffs erneut landesweit Luftalarm ausgelöst.

Legende: Ein ukrainischer Soldat beobachtet die Lage in einer Ortschaft nahe der Nordfront des Donbass. (Bild vom 15. Januar 2023) IMAGO/ ZUMA WIRE

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ihre Streitkräfte aus der Stadt Soledar im Osten des Landes zurückgezogen. Ein ukrainischer Militärsprecher erklärt im staatlichen Fernsehen, die Truppen hätten ihre Hauptaufgabe erfüllt, einen systematischen Durchbruch des Feindes in der Region Donezk zu verhindern.

Es handelt sich um die erste ukrainische Bestätigung der Einnahme der Stadt durch russische Einheiten. Russland hat bereits vor mehr als einer Woche erklärt, die für ihre Salzbergwerke bekannte Stadt stehe unter russischer Kontrolle.

Bild 1 / 53 Legende: Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens bringen einen Sarg in Chasiv Yar, Region Donezk, Ostukraine, am 25. Januar 2023 zu Grabe. Keystone/OLEG PETRASYUK Bild 2 / 53 Legende: Eine Frau kocht eine Mahlzeit im Keller ihres Wohnblocks, in der Stadt Lyman, Region Donezk, Ukraine, 22. Januar 2023. Keystone/OLEG PETRASYUK Bild 3 / 53 Legende: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (links) und sein ukrainischer Amtskollege Oleksij Jurijowytsch Resnikow nahmen am 20. Januar 2023 am Ukraine-Treffen im deutschen Ramstein teil. REUTERS/Wolfgang Rattay Bild 4 / 53 Legende: Am 18. Januar stürzte in der Stadt Browary bei Kiew ein Helikopter in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes ab. Dabei wurden 14 Menschen getötet - unter ihnen der ukrainische Innenminister Denis Monastirski. (19. Januar 2023) REUTERS/Nacho Doce Bild 5 / 53 Legende: Bilanz eines russischen Raketeneinschlags in ein Wohnhaus in Dnipro: 45 Tote - darunter 6 Kinder, 80 Verletze, mehr als 230 Wohnungen und mindestens 20 Personen gelten noch immer als vermisst. Die Rettungsarbeiten wurden am 17. Januar eingestellt. REUTERS/Clodagh Kilcoyne Bild 6 / 53 Legende: Einsatzkräfte suchen in dem zerstörten Hochhaus im ukrainischen Dnipro am 14. Januar nach Überlebenden. Keystone/EPA/SERGEY KOZLOV Bild 7 / 53 Legende: Ukrainische Armeeangehörige feuern eine deutsche Panzerhaubitze 2000 in der Nähe von Soledar ab. (11. Januar 2023) REUTERS/Clodagh Kilcoyne Bild 8 / 53 Legende: Verwüstung nach russischen Bombardements auf Cherson, aufgenommen am 10. Januar 2023. IMAGO/Ximena Borrazas Bild 9 / 53 Legende: Mitten im Krieg: Strassenszene in Bachmut, aufgenommen am 9. Januar 2023. KEYSTONE/EPA/MYKOLA TYMCHENKO Bild 10 / 53 Legende: Ein Mitglied der ukrainischen Armee in einem Schutzraum in Soledar. Keystone/Roman Chop Bild 11 / 53 Legende: Kuppel am Boden: Die orthodoxen Kirche des von der Ukraine jüngst zurückeroberten Dorfes Bogorodychne wurde von den russischen Streitkräften abgeschossen. (Bild vom 7. Januar 2023) AP Photo/Evgeniy Maloletka Bild 12 / 53 Legende: Orthodoxe Priester der ukrainischen orthodoxen Kirche feiern Weihnachten in der Uspenskyi-Kathedrale in Kiew. (Bild vom 7. Januar 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko Bild 13 / 53 Legende: Kiew wurde in den vergangenen Tagen das Ziel diverser russischen Luftangriffe (1.Januar 2023). Reuters/VALENTYN OGIRENKO Bild 14 / 53 Legende: Die von der Ukraine zurückeroberte Stadt Cherson wurde erneut Ziel zahlreicher russischer Raketen. Zurück bleibt Zerstörung. (Bild vom 29.12.2022) Reuters/Oleksandr Ratushniak Bild 15 / 53 Legende: So sieht eine Kiewer U-Bahnstation aus, wenn Luftalarm herrscht. (Bild vom 29. Dezember während eines russischen Grossangriffs auf die gesamte Ukraine) EPA/OLEG PETRASYUK Bild 16 / 53 Legende: Kiew nach einem russischen Raketenangriff. (Bild vom 29. Dezember) KYRYLO TYMOSHENKO VIA TELEGRAM VIA REUTERS Bild 17 / 53 Legende: Rettungskräfte arbeiten im Dorf Stepne, Region Saporischja, an einem durch einen russischen Militärschlag schwer beschädigten Privathaus. (Bild vom 29. Dezember) REUTERS/Stringer Bild 18 / 53 Legende: Angehörige von Soldaten des Asow-Regiments, die im Mai nach dem Fall von Mariupol von Russland gefangen genommen wurden, sitzen bei einer Flashmob-Aktion in Kiew und fordern die Freilassung der Gefangenen. (Bild vom 24. Dezember 2022) AP Photo/Efrem Lukatsky Bild 19 / 53 Legende: Eingesammelte Teile russischer Raketen, die zum Angriff auf die Stadt Charkiw benutzt wurden. (Bild vom 22. Dezember 2022) AP Photo/Evgeniy Maloletka Bild 20 / 53 Legende: Ein durch russische Raketen zerstörtes Wohnhaus in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk. (Bild vom 16. Dezember 2022) imago images Bild 21 / 53 Legende: Ukrainische Polizisten inspizieren eine Lagerhalle in Charkiw, die bei einem russischen Raketenangriff zerstört wurde. (15. Dezember 2022) EPA/SERGEY KOZLOV Bild 22 / 53 Legende: Ein Einheimischer in der Innenstadt von Mariupol (Bild: 12. Dezember 2022) Keystone/EPA/SERGEI ILNITSKY Bild 23 / 53 Legende: In Odessa bleiben nach einem Stromausfall wegen russischer Raketenangriffe viele Gebäude ohne Strom und damit ohne Licht. (10. Dezember 2022) REUTERS/Serhii Smolientsev Bild 24 / 53 Legende: Ein Teeservice aus Porzellan am Boden einer verbrannten Wohnung – nicht alles erlag der Verwüstung in Mariupol. (Bild vom 7. Dezember 2022) Keystone/EPA/SERGEI ILNITSKY Bild 25 / 53 Legende: Die Strom- und Wasserversorgung in Kiew konnte bis am Morgen des 24. Novembers nach den schweren russischen Raketenangriffen nur teilweise wieder hergestellt werden. Etwa 70 Prozent der Stadt waren immer noch ohne Elektrizität. Reuters/ VALENTYN OGIRENKO Bild 26 / 53 Legende: Per Video stellte der ukrainische Präsident Selenski am 23. November seine Forderungen an den UNO-Sicherheitsrat: Russland müsse deutlich als terroristischer Staat bezeichnet werden. Reuters/Juan Medina Bild 27 / 53 Legende: Das grösste Atomkraftwerk Europas Saporischja war am 19. und 20. November von Dutzenden Granateinschlägen erschüttert worden. Am 21. November untersuchten Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Anlage auf Schäden. Am 22. November teilte IAEA mit, dass es keine unmittelbaren Bedenken hinsichtlich der nuklearen Sicherheit gebe. Reuters/Archiv/ALEXANDER ERMOCHENKO Bild 28 / 53 Legende: Eine Bewohnerin des ukrainischen Dorfes Horenka schaufelt Schnee in der Nähe ihres Wohnhauses, das ohne Strom, Heizung und fliessendes Wasser ist. (19. November 2022) REUTERS/Gleb Garanich Bild 29 / 53 Legende: Nach dem Rückzug Russlands aus Cherson liegen auf dem Stadtfriedhof viele Menschen begraben, die während der russischen Besatzung ihr Leben verloren haben. REUTERS/Valentyn Ogirenko Bild 30 / 53 Legende: In der Nacht auf Dienstag schlug eine Rakete in einen Agrarbetrieb eines polnischen Grenzdorfes ein. (16.11.22) Reuters/UGC Bild 31 / 53 Legende: Russischer Rückzug aus Cherson: Eine Frau begrüsst freudig einen ukrainischen Armeeangehörigen. (12. November 2022) Reuters/Lesko Kromplitz Bild 32 / 53 Legende: Mutter und Sohn schliessen sich wieder in die Arme. Der junge Mann war Mitglied der Miliz der selbsternannten Volksrepublik Donezk und kämpfte auf russischer Seite im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach einem Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland wurde er freigelassen. (1. November 2022) keystone/EPA/ALESSANDRO GUERRA Bild 33 / 53 Legende: Ein Wohngebäude in Charkiw ist am 14. Oktober 2022 durch einen russischen Luftangriff zerstört worden. Reuters/Clodagh Kilcoyne Bild 34 / 53 Legende: Ein Mann trauert nach dem Raketenbeschuss auf Mikolajiw um einen getöteten Angehörigen. (13. Oktober 2022) Keystone/AP/LIBKOS Bild 35 / 53 Legende: In der von der ukrainischen Armee zurückeroberten Stadt Liman haben Behörden 200 Gräber und ein Massengrab gefunden. (7. Oktober 2022) Donetsk Region Governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS Bild 36 / 53 Legende: Güterbahnhof in Charkiw: Das russische Militär zerstörte hier Zugwaggons – und scheinbar noch vieles mehr. (28.09.2022) Reuters/Sofiia Gatilova Bild 37 / 53 Legende: Polizisten und Experten bei der Exhumierung der Leichen, die in einem Wald bei Isjum gefunden worden sind. (17.09.2022) Reuters/Gleb Garanich Bild 38 / 53 Legende: Ein ukrainischer Soldat der Aufklärungsgruppe «Fireflies» bedient eine Drohne an der Frontlinie in der Region Mykolajiw. (08.08.22) AP/Evgeniy Maloletka Bild 39 / 53 Legende: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen können. (01.08.22) Keystone/EPA Turkish Defence Ministry Bild 40 / 53 Legende: Die Stadt Donezk ist mittlerweile von Russland besetzt. Viele Gebäude sind zerstört. (22. Juli 2022) Reuters Bild 41 / 53 Legende: Im von Separatisten besetzten Lissitschansk im Osten der Ukraine stellen die Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk beschlagnahmte Waffen der ukrainischen Truppen aus. imago images Bild 42 / 53 Legende: In der Region Donezk halten die Kämpfe an, die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich immer wieder vor einschlagenden Raketen in Sicherheit bringen. (7. Juli 2022) Reuters Bild 43 / 53 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. (7. Juli 2022) Keystone Bild 44 / 53 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 45 / 53 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 46 / 53 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 47 / 53 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 48 / 53 Legende: Neue Massengräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 49 / 53 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 50 / 53 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 51 / 53 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 52 / 53 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 53 / 53 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Westliche Militärhilfen für die Ukraine sind nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) weiterhin notwendig, damit das Land bei einer möglicherweise entscheidenden russischen Militäroffensive in den kommenden Monaten nicht seinen Vorteil verliert. Der ukrainische Militärgeheimdienst rechne mit einem solchen Angriff im Frühling, schreibt die Denkfabrik in einem Bericht am Montag.

Es gebe Anzeichen dafür, dass sich russische Truppen für eine «grosse Offensive» in den Gebieten Donezk und Luhansk formieren. Angriffe von Belarus aus auf den Norden der Ukraine oder im Süden des Landes seien unwahrscheinlich, hiess es.

Einschätzung aus London

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste hat Russland mehrere Panzer in schlechtem Zustand in die Ukraine geschickt. Die dortigen Streitkräfte hätten gezögert, die Panzer wegen ihres miserablen Zustands zu akzeptieren, hiess es am Mittwoch im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Konkret geht es um russische Kampfpanzer des Typs T-15 Armata, von denen Moskau nach Angaben der Briten einige für ihren Einsatz im Ukraine-Krieg vorbereitet hat.

In den vergangenen Jahren hätten russische Amtsträger immer wieder öffentlich über Probleme mit dem Motor und den Wärmebildsystemen der Panzer gesprochen, hiess es aus London.

Ukraine setzt Signal gegen Korruption

Der ukrainische Präsident Selenski hat wegen Korruptionsvorwürfen mehrere ranghohe Beamte und Staatsbedienstete entlassen, unter ihnen sind auch fünf Vizeminister und mehrere Gouverneure.

Die EU-Kommission begrüsste die Massnahmen. Es müssten aber weitere Fortschritte erzielt werden und es müsse Garantien für Geldgeber geben, dass die Gelder sinnvoll eingesetzt würden. Antikorruptionsmassnahmen seien Teil der politischen Bedingungen für weitere EU-Kredite und spielten auch eine entscheidende Rolle bei einem Beitritt der Ukraine in die EU.

Die EU hatte der Ukraine erst in der vergangenen Woche ein weiteres Darlehen über drei Milliarden Euro ausgezahlt. Bis Ende des Jahres sollen weitere 15 Milliarden Euro fliessen.

Diplomatie und militärische Unterstützung

Deutschland will 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das kündigt Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in einer Mitteilung an. Zudem erteilt die deutsche Regierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine.

Die USA wollen ebenfalls 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams in die Ukraine liefern. Dies hat Joe Biden am Mittwoch verkündet. Die 31 Panzer entsprächen der Ausstattung eines ukrainischen Panzerbataillons. Bis diese in der Ukraine sind, wird es jedoch einige Monate dauern, wie eine ranghohe US-Regierungsbeamtin sagt.

Die Ukraine hat die angekündigten Lieferungen schwerer Kampfpanzer begrüsst und zugleich weitere Waffensysteme gefordert. Präsident Wolodimir Selenski dankte am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch US-Präsident Joe Biden für deren Entscheidung.

Grossbritannien hatte schon am 14. Januar angekündigt, 14 Kampfpanzer des britischen Modells Challenger 2 in die Ukraine zu liefern.

Nach Deutschland wollen nun auch Polen, die Niederlande, Spanien und Norwegen Kampfpanzer in die Ukraine schicken. Auch Finnland sowie Frankreich und Portugal erwägen eine Panzerlieferung.

Der Kreml kritisiert die westliche Panzerlieferung an die Ukraine. Sie sei militärisch nutzlos, aber politisch höchst gefährlich.

In der Schweiz hergestellte Waffen sollen unter gewissen Umständen auch von anderen Ländern an kriegführende Staaten weitergegeben werden dürfen. Das fordert die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SIK-N). Eine Kommissionsminderheit erachtet den Entscheid als problematisch in Bezug auf das Neutralitätsrecht. Die ablehnende Haltung hat der Schweiz international viel Kritik eingebracht.

Geflüchtete und Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über die im Krieg Verwundeten und Getöteten gibt es nicht. Am 21. Januar teilte das ukrainische Militär mit, dass Russland über 120'000 Soldaten verloren habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auf der eigenen Seite seien zwischen 10'000 und 13'000 ukrainische Soldaten getötet worden, gab Regierungsberater Mychailo Podolyak am 1. Dezember bekannt. Die russische Seite hält sich seit Kriegsbeginn bezüglich der eigenen gefallenen Armeeangehörigen bedeckt.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bisher 7068 getötete und 11'415 verletzte Zivilisten durch den russischen Angriff auf die Ukraine gezählt (Stand 22.1.). Die tatsächliche Zahl sei vermutlich aber «erheblich höher». So könnten Berichte über Opfer wegen heftiger Kämpfe in manchen Gebieten nicht bestätigt werden.

Flüchtende: Mehr als 7.9 Millionen Menschen haben seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen und Schutz in europäischen Ländern gesucht (Stand 10.1.). Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der UNO (UNHCR) mit. Ausserdem sollen laut westlichen Regierungsvertretern infolge der russischen Teil-Mobilmachung seit Ende September schätzungsweise 400'000 Russen ausser Landes geflohen sein.

Die Zahl der Vertriebenen innerhalb der Ukraine bis Ende August beziffert eine Studie der EU-Asyl-Agentur auf mehr als sieben Millionen Menschen oder 16 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mehr als sechs Millionen aller in oder aus der Ukraine vertriebenen Menschen hätten sich bis August für die Rückkehr in ihre Heimat entschieden.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erwartet dieses Jahr bis zu 40'000 neue Asylgesuche. Knapp 75'000 Gesuche für den Schutzstatus S stammen von Menschen aus der Ukraine. Bis Ende März könnten monatlich bis zu 5000 Anträge für den Status S gestellt werden.

In der Schweiz haben bislang 73'443 Personen den Schutzstatus S erhalten. Bei 8588 Personen wurde der Status S beendet, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mitteilt. Anträge auf den Schutzstatus S haben 76'288 Personen gestellt (Stand 24.1.).